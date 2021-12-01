紐約期油急挫近4%　創3個月低位

市場憂慮新冠肺炎變種病毒會打擊全球經濟復甦，國際油價周二(11月30日)急挫。紐約1月期油收報每桶66.18美元，跌2.87美元或3.91%，創3個月低位，11月份累跌約15.7%。

布蘭特2月期油收報每桶69.23美元，跌3.99美元或5.45%，11月份累跌約16.1%。

外媒報道，美國白宮表示，對於油價下降而汽油價格沒有下降感到失望，指目前還沒有任何減少戰略石油儲備釋放的計劃的考慮。白宮發言人又指，

希望石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)釋放石油供應以滿足需求，並稱白宮正在與OPEC+成員國進行定期接觸。

加拿大皇家銀行資本市場的分析師Helima Croft及其團隊在報告中稱，Omicron變異毒株的到來以及隨後的油價下跌增加了OPEC+周四開會時暫停月度增產每日40萬桶的可能性。

報告指，這似乎正是OPEC+在7月宣布漸進增產計劃時設想的暫停情形。OPEC預測機構認為，在美國和其他石油消費國協調釋放原油儲備之後，石油庫存可能會增加。然而，OPEC+也可能會繼續按計劃增加供應，以便讓白宮滿意，避免再次釋放儲備。