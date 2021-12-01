CBO：美聯邦政府可能今年底前耗盡資金

外媒報道，美國國會預算辦公室(CBO)周二(11月30日)響應了財政部長耶倫的警告，即國會若不提高債務上限，則聯邦政府可能在12月中旬之後耗盡資金。

CBO還提到，財政部計劃在12月15日向公路信託基金轉移1,180億美元，這是拜登基建法案11月稍早時候通過後的措施。

國會預算辦公室預計，如果債務上限保持不變，並且如果財政部全額進行計劃中的資金轉移，那麼政府在轉移資金後很快就會用盡根據特別措施舉債的能力。在這種情況下，財政部很有可能在12月底之前耗盡現金。

耶倫同日稍早前再次呼籲國會議員解決債務上限問題，她說：「如果我們不這樣做，我們將重創目前的經濟復甦。」

國會上個月通過了短期上調聯邦債務上限的法案。美國財政部最近幾周一直在採取特別措施，以避免違反債務上限。至今，國會議員尚未就長期解決方案達成一致。

參議院共和黨領袖麥康奈爾周二早些時候表示，美國不會債務違約，並且他正在與多數黨領袖舒默討論延長債務上限的路徑。不過，兩人都沒有公開改變他們先前的立場，導致未來前進道路仍陷入僵局。

耶倫周二在參議院銀行委員會的聽證會上重申，12月15日之後，在一些「情形」下會導致財政部資金耗盡，但她對該部門在此之前有足夠的資金充滿信心。