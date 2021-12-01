陳錦興：華潤電力受惠綠色發電業務

華潤電力主要在中國較富裕地區投資、開發、運營和管理風電場、光伏發電廠、水力發電廠及其他清潔及可再生能源項目和燃煤發電廠。上半年，風電、水電及光伏發電運營權益裝機容量合共14,936兆瓦，佔總運營權益裝機容量約31.7%。

華潤電力十月總售電量達到12,601,697兆瓦時，同比增加5.0%，其中，風電場售電量達到3,045,326兆瓦時，同比增加66.9%；光伏電站售電量達到97,641兆瓦時，同比增加了48.4%。而以首10個月計，總售電量同比增加17.4%，而風電及光伏售電量分別增加56.5%及60.8%，反映新能源售電增速強勁。

由於內地能控制電煤價格，預期潤電第四季的燃煤發電業務將較第三季的表現更好。全年盈利有望維持兩成以上的增長。公司策略重心已轉移新能源電力，相關資產的併購料將加快，讓潤電的綠色發電佔比進一步提升，現價市盈率12倍，息率3厘，估值吸引，建議趁調整於19.5港元吸納，向上阻力位為24元，向下支持位為17元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)