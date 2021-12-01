道指瀉652點　紐油跌近4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.91；港匯見7.7967；離岸人民幣(CNH)報6.3651；美元兌日圓處113.27；歐元企1.1338，英鎊報1.3305。金價處1,774.09美元。布油報70.22美元，紐油處67.02美元。比特幣報5.71萬美元。道指期貨升80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水70點。

●道指最多曾跌711點，收報34,483點，跌652點或1.86%，為10月中以來收市低位。標指收報4,567點，跌88點或1.9%；納指收報15,537點，跌245點或1.55%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,395點，跌79點或0.34%。

●12月恒生指數夜期收報23,448點，跌27點，低水27點，成交32,179張。

●美國聯儲局主席鮑威爾預告提前「收水」，指預期通脹升溫將於明年下半年消退，聯儲局可以考慮提前幾個月完成縮減買債行動。

●美國財長耶倫再次就債務上限問題發言，促請國會盡快提高債務上限。

●美國國會預算辦公室(CBO)警告，國會若不提高債務上限，則聯邦政府可能在12月中旬之後耗盡資金。

●紐約1月期油收報每桶66.18美元，跌2.87美元或3.91%，創3個月低位，11月份累跌約15.7%。

●紐約2月期金收報每安士1,776.5美元，跌8.7美元或0.5%，於11月份累跌約0.4%。

●外媒報道，英國市場監管機構周二(11月30日)責令美國社交媒體巨頭Facebook(現稱為Meta)出售去年收購的動態圖片搜索平台Giphy，理由是該宗收購妨害公平競爭，有損用戶和廣告商利益。

●德國候任總理朔爾茨表示，如果當地通脹率不從目前的高位消退，該國政府將需要採取措施。

●英國富時100指數收報7,059點，跌50點或0.71%；法國CAC指數收報6,721點，跌55點或0.81%；德國DAX指數收報15,100點，跌180點或1.18%。