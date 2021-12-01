陳樂怡：港股恐未跌完　下試兩萬三

市場對Omicron變種病毒的憂慮引發跌市恐慌，目前仍需要更多數據如重症率、致命率、疫苗效用等去判斷對經濟的殺傷力，短期而言，投資者宜留意有關變種病毒消息。儘管現階段未能下任何定論，但港股明顯弱勢，其他股市經歷上周五的恐慌性拋售，本周一可已見超跌反彈；相反，恒指昨日跌勢未止，失守今年低位23,681點，或會再下探至23,000點。同時港匯偏弱，亦反映部分資金流出香港市場。

廣汽近日宣布內部重組廣汽埃安，推進混合所有制改革，並會擇機上市，新能源汽車業務價值有望加快釋放。廣汽未來12個月預測市盈率只得7倍，較同業存明顯折讓，向上阻力位9.25元，支持位為7元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)