陳樂怡：港股恐未跌完 下試兩萬三
2021年12月01日 08:30
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恒指較外圍弱勢。
市場對Omicron變種病毒的憂慮引發跌市恐慌，目前仍需要更多數據如重症率、致命率、疫苗效用等去判斷對經濟的殺傷力，短期而言，投資者宜留意有關變種病毒消息。儘管現階段未能下任何定論，但港股明顯弱勢，其他股市經歷上周五的恐慌性拋售，本周一可已見超跌反彈；相反，恒指昨日跌勢未止，失守今年低位23,681點，或會再下探至23,000點。同時港匯偏弱，亦反映部分資金流出香港市場。
板塊方面，清潔能源主題逆市反覆做好，其中，電力股具能源轉型概念，估值長線可獲提升。板塊受惠於煤炭價格回落，支持傳統發電業務利潤改善，預計2022年將會有更多省市獲准調升電費，建議逢低吸納華潤電力(00836)。
氫能概念股同樣做好，內媒報道氫能產業發展規劃有望近期公布，將涉及科技創新、基礎設施建設、試點示範、政策保障等多方面。能源運輸儲備龍頭中集安瑞科(03899)於2021年成立合資公司發展氫能儲運業務，針對內地及東南亞客戶，計劃年產能可以達到10萬個儲氫瓶，預計相關盈利貢獻將於2021至2023年逐步提升，相關業務增長潛力龐大，建議待股價回調收集。
此外，廣汽集團(02238)旗下新能源汽車品牌廣汽埃安自7月以來月銷量維持逾萬輛，增長勢頭強勁，新產品周期獲市場看好。
廣汽近日宣布內部重組廣汽埃安，推進混合所有制改革，並會擇機上市，新能源汽車業務價值有望加快釋放。廣汽未來12個月預測市盈率只得7倍，較同業存明顯折讓，向上阻力位9.25元，支持位為7元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)