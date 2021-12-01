港股彈300點　美團及騰訊力頂　濠賭股未見底

港股過去3日急挫逾1,200點，今早有技術性反彈，恒生指數曾漲318點，高見23,793點，暫維持約300點升幅。國企指數升百點；科技指數升50點，主板成交370億港元。

大型科網股個別發展，美團彈3.4%；騰訊及快手升2.6%；小米集團升1.4%；嗶哩嗶哩升1.3%；京東集團跌0.2%；阿里巴巴持續弱勢，最新跌0.9%。

其他重磅股跟隨大市做好，香港交易所及中國平安升1.7%；工、中、建三大內銀股升1.2%至1.5%；友邦保險升1%；滙豐控股升0.8%；中國移動升0.3%。

濠賭股未見底，銀河娛樂跌2.2%，是表現最差藍籌。永利澳門再挫5.6%；澳博跌3.4%；新濠國際跌2.7%；美高梅中國及金沙中國跌0.8%。

【09:20】港股靠穩 ATMXJ個別發展 金融股撐市

港股12月首個交易日開市做好，恒生指數升120點或0.51%，報23,595點；國企指數高開44點或0.53%，報8,412點；科技指數升7點或0.13%，報6,036點。

大型科網股個別發展，騰訊升0.7%；小米集團升0.6%；美團無起跌；阿里巴巴跌1.8%；京東集團跌1.9%。

金融股撐市，友邦保險升1.1%；滙豐控股升0.8%；工商銀行及建設銀行升1.2%及0.8%；中國平安升0.9%；香港交易所升0.3%。