李偉傑：本間高爾夫續拓大產品線　提升毛利率

在進入後疫情時期，各國對經濟活動的相關限制逐步放寬，亞洲、歐美大多數高爾夫球場重新開放，自2020年下半年起，高爾夫行業開始展現不俗復甦勢頭，各地的高爾夫運動參與度顯著增加。在2021年整體高爾夫行業逐步進入新常態，雖然間歇性受到疫情的影響，但整體保持了空前的打球參與度，消費者購買意欲旺盛，在積極的外部環境推動下，HONMA緊抓時機，繼續大力推進多個增長戰略，在高性能球杆產品和非球杆尤其是服飾領域取得佳績。

在報告期內，公司各項財務指標均大幅提升，在絕大多數市場和所有品類上都取得強勁的銷售增長，甚至超越2019年同期水平，擺脫了疫情的陰霾。受惠於集團強勁的現金流，HONMA自上市以來保持穩定派息，此次建議中期股息每股1.5日圓，派息率為67.3%。

從集團銷售情況從地域分布來看，大部分市場的銷售同比大幅增長，甚至超過2019年疫情前疫情前同期水準，日本的銷售收入攀升105.9%至38.216億日圓，佔總銷售的32.2%，今年夏天日本市場逐步放開，消費復甦迅猛，所有渠道及產品類別均受惠。另外，中國市場繼續保持強勁的增長勢頭，高速增長54%。受惠於打球人數增加，公司持續加大在中國的零售布局以及社交媒體和電商的精准行銷，加速品牌在中國的市場滲透。期內中國的銷售份額首次達到30.5%，超越韓國成為第2大市場，與日本的佔比也很接近。來自北美、歐洲及世界其他地區的銷售分別錄得40.7%、29.2%及30%的同比增長。

此外，疫情後零售環境改善，打球參與度提高，公司積極布局渠道，在北美和歐洲分別增加了102和37個零售網點，為後續增長發力做準備。加上HONMA服飾於2019年全新亮相，經過3年的培育和升級，在消費者中逐漸積累了品牌認知和口碑，業績開始發力，在報告期內取得了銷售增長151.3%的佳績。其兩條主要產品線分為專業高球系列和時尚運動系列，涵蓋了愛好運動的都市人群球場內外的著裝需求，目標消費區間與HONMA球杆產品高端功能的定位相吻合，服飾業務目前佔到公司總銷售的10.6%，自2019年來首次超過高爾夫球和配件成為了第2大品類。業績表現理想下，該股已觸發股價開始反彈，投資者不妨股價在接近3.5元水平開始吸納，短線目標4.8元，中線有機會再度挑戰7月份高位5.5水平，3元作為防守位置。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑