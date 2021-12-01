【瑞通推介】大市反彈　好淡均見加倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：藥廠莫德納預計現有疫苗或不足以應對變種病毒Omicron，觸發市場避險情緒升溫，加上聯儲局主席鮑威爾表示，通脹風險上升，要考慮加快縮減買債計劃。道指周二(11月30日)下挫652點或1.9%，收報34,483點，見逾1個月低位；納指亦跌1.6%。美國10年期國債孳息率曾跌至1.41厘水平，創逾兩個月新低。

恒指周二在金融股和科技股拖累下，曾挫676點，低見23,175點，創去年9月25日以來新低，全日收報23,475點，跌376點或1.6%。MSCI指數收市後調整組合，帶動大市成交增至2,238億港元。恒指連跌3個交易日，累跌1,264點或5.1%，於11月累挫逾1,900點或7.5%。有券商表示，現時港股估值已跌穿去年3月的最低位，但本港經濟情況沒有當時差，預料港股不難作出估值修復，明年很大機會將跑贏其他市場。

恒指超賣情況加劇，14日RSI跌破27，MACD負差距繼續擴大，保歷加通道擴闊。不過恒指周二由全日低位反彈300點，且反彈期間成交額顯著增加，有可能是初步築底。相反，若恒指繼續尋底，宜留意去年9月25日盤中低位23,124點能否守穩，若然跌破，支持將下移至去年5月25日的22,519點低位。恒指周三(1日)早段反彈逾200點，重返23,700點水平。

恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近2.2億元，5日累計淨流入約6.1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)周二淨流出近1.8億元，5日累計淨流出逾3億元，反映投資者繼續看好恒指將見技術反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為22,800至22,899點；而熊證街貨重貨區及最多資金流入之收回價同為24,600至24,699點。

阿里巴巴自公布季績後弱勢未改，周二曾瀉4.9%，創出123.6元的在港上市低位，收跌2%於127.3元，14日RSI續處超賣水平。阿里周三早段續跌逾2%，回落至124元邊。周二有逾810萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾180萬元淨流出。

比亞迪股份連日逆市向上，周二最多漲逾3%，高位逼近312元，全日收升1.4%，於306.4元，繼續跑贏大市。比亞迪上月大部分時間在290至320元區間內上落，周三早段曾升逾1%，重返310元水平。周二有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流入。

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