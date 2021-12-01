「聖誕禮物」又關Omicron事？流行病學專家：疫情加速終結

於南非首先發現的Omicron變種病毒近日迅速傳播，市場正憂慮新一波疫情惡化會進一步影響日常生活及經濟復甦情況，但德國公衛專家Karl Lauterbach卻指Omicron有機會加強終結疫情，視之為給全球的「聖誕禮物」。

他稱，Omicron光是棘蛋白就有32種突變，代表它能夠優化感染能力，但會降低死亡機率，這與大多數呼吸道病毒進化的方式一致。

另根據南非統計數據顯示，Omicron患者沒有住院及無死亡，醫生透露「在疲勞、頭痛及肌肉酸痛等症狀消失後，患者會在幾日內康復」，等於其症狀與一般感冒極為相似，反映Omicron症狀比以前的任何變種病毒株都「更溫和」。

南非流行病學權威Salim Abdool Karim表示，現有的新冠疫苗應對Omicron「非常有效」，且基於目前已知其他變種病毒株對疫苗的反應，他預期疫苗仍能有效避免住院及重症患者，但仍需幾個星期先能確定。

Omicron抗散一度令全球股市出現恐慌，隨着專家淡化Omicron的殺傷力預期，港股今日曾反彈近400點，美股道指期貨最新亦漲逾200點。不排除Omicron的出現，加速了股市觸底回升的步伐。