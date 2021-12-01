東曜藥業：朴欣汀®獲藥監局上市許可

朴欣汀®是一種抗血管內皮細胞生長因子單克隆抗體(抗VEGF mAb)，為安維汀®的生物類似藥。安維汀®一直是最廣泛使用的抗VEGF mAb藥物。安維汀®在其他國家獲批多個適應症，可結合化療等療法來治療各種腫瘤，包括mCRC、晚期nsNSCLC、惡性膠質瘤、腎細胞癌、卵巢癌、宮頸癌、乳腺癌和肝癌。安維汀®在中國已獲批用於治療nsNSCLC、mCRC、膠質母細胞瘤(GBM)、肝細胞癌(HCC)、卵巢癌和宮頸癌。

根據NMPA藥品審評中心發布的《生物類似藥相似性評價和適應症外推技術指導原則》，朴欣汀®將可外推申請安維汀®在中國獲批的全部適應症。