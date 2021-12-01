滙豐調查：逾6成南向投資者偏好中國概念基金

「跨境理財通」已開通一段時間，滙豐調查結果顯示，理財通南向投資者偏好基金，北向通投資者則普遍選擇權益類理財產品作投資工具。儘管理財通為投資者開拓投資新渠道，仍有多達62%的南向受訪者傾向選擇具有中國概念的基金產品，遠高於對投資亞洲和全球其他市場(各40%)。

該行於今年10月訪問共2,300名居於大灣區內，並擁有100萬元以上(以當地貨幣計)流動資產的潛在「跨境理財通」投資者的投資興趣。調查顯示，大多數南向投資者(91%)和北向投資者(76%)表示有意參與「跨境理財通」；兩組受訪者均指出「產品能夠滿足需求」以及「可以豐富投資組合」是最主要的原因。

有意參與計劃的南向投資者中，83%表示有興趣投資基金，其次是港幣存款(70%)、債券(57%)和其他外幣存款(25%)。最受北向投資者歡迎的則是權益類理財產品(74%)、固定收益類理財產品(58%)和公開募集證券投資基金(27%)。調查亦顯示，受訪者對於投資在科技、能源以及生物科技，這些近年快速發展的行業的基金尤其熱衷。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，理財通增加投資組合的多元化及國際化，惟仍有不少南向受訪者傾向選擇具有中國概念的基金產品，或由於他們傾向選擇自己較熟悉的產品作為海外投資的第一步。同時，不少內地知名企業只在海外上市，令內地投資者未能參與其增長旅程，故冀透過理財通投資的中國概念基金捕捉這些企業發展帶來的機遇。

此外，調查發現南向投資者在選擇提供理財通服務的銀行時，較看重銀行品牌(80%)、產品種類(66%)及便利的數碼渠道(59%)。北向投資者的三大考量分別為服務收費(67%)、品牌(60%)和產品的回報率(54%)。

被問及年度投資回報，過半數(55%)的南向受訪者及44%的北向受訪者希望有7%至9%的回報，亦有相當多的受訪者(北向:40%、南向:28%)期望有雙位數的年度回報率。