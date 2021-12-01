新盤暢旺！經絡按揭：11月樓花按揭宗數按月升3成

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，今年11月現樓按揭宗數為8,470宗，按月下跌837宗或9%，連跌2個月，為近6個月的新低。而該月的樓花按揭宗數為586宗，按月大升逾3成或142宗，為近5個月的新高。

對比去年同期，11月現樓按揭宗數按年上升2,514宗或42.2%；樓花則按年下跌77宗或11.6%。以首11個月比較，現樓按揭宗數於首11個月錄得93,509宗，按年上升18,601宗或24.8%；樓花按揭宗數則為5,475宗，按年減少1,589宗或22.5%，為首11個月的8年新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，二手交投連跌3個月，反映市場購買力已逐漸消耗，料未來現樓按揭宗數仍有下調空間。另一方面，近月一手市場氣氛熾熱，多個新盤成交活躍，主導大市，有關樓花按揭宗數或於明年初反映。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)、滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行、東亞銀行為首5位，市佔率分別達29.6%、16.9%、12.7%、10.2%及4.8%。

樓花排名方面，排名首5位為中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行和東亞銀行，市佔率分別為27.6%、20.8%、12.8%、11.9%及3.9%。11月本港4大銀行現樓市佔率由上月70.5%微跌至69.4%，而中小型銀行市佔率則由上月29.5%微升至30.6%。

曹表示，踏入年底，部分大型銀行的按揭業務已達標，相反部分未達標的中小型銀行仍積極發展按揭業務，同時提供不同優惠吸納客戶，客戶傾向選用態度較積極的銀行，料情況仍會持續至明年初。