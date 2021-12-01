【高盛推介】思摩爾、比亞迪電子表現各異　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：內地部門日前正式發布了《中國電子煙標準指南草案》，當中沒有提到加熱不燃燒設備及食用香料最終會否被當局允許。有券商指中國電子煙於未來將完全合法化並受到監管，但並沒詳細說明該行業在內地將如何受到監管。該行並指新標準說明內地支持電子煙在中國的長期發展，並料對思摩爾的領先供應商有利好影響。該行維持思摩爾「買入」評級，目標價55港元。

思摩爾周二(11月30日)跌約6%，周三(1日)低開約1.2%後跌幅擴大，最低見41.9元，為過去1周低位。現報44元，跌約5.6%。

比亞迪電子周二失守30元水平，收市跌約9%。周三早段低見28.05元的過去兩周低位後反彈，現報30.05元，升約3.8%。

觀察個股輪證資金流向，可見思摩爾牛證於周二繼續獲資金流入，有約40萬元，並集中在32元以上收回價的產品。

比亞迪電子方面，可見認購證於周二獲資金轉向流入，有約20萬元。

思摩購13374，行使價50.4元，2022年6月27日到期，實際槓桿2.6倍，貼價、低街貨。

思摩牛69572，收回價30元，行使價26元，換股比率100，槓桿比率2.4倍，近14元收回距離遠牛。

比電購29205，行使價36.88元，2023年1月26日到期，實際槓桿2.3倍，低面值、低街貨、貼價條款。

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