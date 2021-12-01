【高盛推介】阿里巴巴逆市落後　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(11月30日)曾低見123.6港元，創上市新低，周三(1日)逆市下跌，表現落後。日前國際數據公司(IDC)發布《中國金融雲市場(2021上半年)跟蹤》報告顯示，上半年，阿里巴巴旗下阿里雲的市場份額達20%居首，繼續領跑中國金融雲市場。

觀察個股輪證資金流向，近期每逢阿里股價下試低位均吸引資金趁低部署好倉，過去5個交易日共錄得約5,500萬元資金流入其好倉，各個行使價的認購證及牛證均見資金吸納。

阿里購14555，行使價141.98元，2022年4月22日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、行使價125至146元間產品中，槓桿最高之一。

阿里購15636，行使價152.1元，2022年5月23日到期，實際槓桿5.0倍，中期、低街貨。

阿里購27170，行使價160元，2022年3月21日到期，實際槓桿7.3倍，價外、低面值。

阿里牛55243，收回價115元，行使價113元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，高槓桿近牛。

阿里牛54049，收回價105元，行使價103元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、低街貨。

阿里熊54057，收回價150元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，近25元收回距離熊證。

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