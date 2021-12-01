日本勞動人口驟減逾200萬　高齡少子化日趨嚴重

日本政府近日發表2020年人口普查確定值，結果顯示，15至64歲的勞動年齡人口，較5年前上次調查減少了226.62萬人，僅剩7,508萬人，勞動年齡人口持續減少，對日本經濟構成深遠影響。

日本傳媒報道，日本總人口為1.2614億人，較5年前調查減少94.86萬人，這也是日本連續兩次調查錄得總人口下降。此外，現時日本勞動年齡人口佔總人口比例為59.5%，乃自1950年以來亦即時隔70年，再度低於6成。

可見，這次調查顯示出日本高齡與少子化程度加劇，65歲以上人口比上次調查增加6.6%，達到史上最高的3,602萬人，14歲以下人口減少5.8%，至史上最少的1,503萬人。

因日本是個重視單一民族的國家，過去想要移民到日本並非易事。惟面對日益嚴峻的高齡化和勞動力嚴重短缺，呼籲放寬移民條件「找外援」的聲音愈來愈大。外媒上月引述日本法務省消息指，當局擬允許從事某些藍領工作的外國人，無限期逗留在日本，政策最早從2022財政年度、即4月1日開始。對於一個長期禁止移民的國家來說，這誠然是一個重大轉變。

根據2019年生效的法律，在「特定技術工人」包括14個行業，如農業、護理等人士，只可留日5年，且不能攜眷；而建築和造船業人士則不計在此。然而，不少公司都因這些限制而不願聘請這類外籍人士，故日本政府有意放寬相關限制。

據報，若相關修訂生效，許多來自越南和中國的工人將獲准無限期地續簽，同時可與家人在日居住。不過，日本政府發言人強調，修例不代表現時的外勞自動獲得永久居留權，他們均需要單獨申請。