油價反彈3% 道期升近200點
2021年12月01日 16:12
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美匯指數報95.97；港匯見7.7957；離岸人民幣(CNH)報6.3677；美元兌日圓報113.41；歐元企1.1321，英鎊處1.3315。金價穩升，報1,788美元。油價漲3%，布油升上71.8美元，紐油見68.5美元。比特幣升1%，報5.7萬美元水平。道指期貨升188點。
●市後關注點
21:15 美國11月ADP私人就業人數變動
23:00 美國11月ISM製造業採購經理指數（PMI）
●恒生指數重拾升勢，全日收報23,658點，升183點或0.78%。國企指數收報8,426點，升57點或0.69%；科技指數收報6,058點，升30點或0.5%。主板成交1,394億港元。https://bit.ly/3IjCRDc
-傳奧園內地私募債獲展期，正洽售香港物業套現。
-金嗓子私有化告吹，股價曾瀉40%。
-雷蛇漲逾4%！CEO預告筆記簿電腦明年加價。
●滬綜指收升13點，飛榮達升停板，外資淨買入約30億人民幣。https://bit.ly/32PQTvZ
●中國經濟：
-11月財新製造業PMI重回收縮區間，專家料人行短期內降準。
-中國外匯交易中心加快推進人民幣外匯期貨研究。
-傳內地禁科企以「可變利益實體」海外上市。
●日本勞動人口驟減逾200萬，高齡少子化日趨嚴重。
●「聖誕禮物」又關Omicron事？專家：加速疫情終結 股市有起色？
●特拉維夫登上全球生活成本最高城市，香港跌至第5位。
●引擎生產現危機！馬斯克自爆SpaceX可能破產...
●Facebook加密貨幣項目負責人年底離職。
●聖誕月好消息！Lego向逾2萬名員工發花紅及給予3日假期。
●滙豐調查：逾6成南向投資者偏好中國概念基金。