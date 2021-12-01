高盛：亞洲通脹壓力增　惟升幅不如歐美劇烈

高盛分析師預計，隨着產出缺口縮小及原材料價格上升，亞洲核心通脹明年將進一步上升，但不會出現拉美、歐洲般大幅飆升的局面。

Andrew Tilton等分析師在周三(1日)發布報告指，料通脹壓力升高，但不至於引發大幅加息。高盛認為，2022年CPI升幅將高於普遍預期，食品價格上升是主要原因之一。

Tilton團隊指，能源價格高漲及供應鏈中斷，令通脹擔憂加劇，導致近幾個月亞洲主要經濟體的價格上升超過預期。由日本到印度，愈來愈多企業將成本壓力轉嫁消費者。

惟高盛分析師認為，亞洲決策者面臨的行動壓力沒有那麼大，因為當地通脹升幅，不像其他新興及發達國家那麼劇烈，主要得益於當地更穩定的匯率，以及更小的供應端影響。

與此同時，中國最新公布的11月製造業活動數據顯示，通脹正在緩解，當地政府採取行動穩定成本，並增加大宗商品供應，從而降低價格。

經濟學家Chang Shu和Eric Zhu周三發布報告，認為新變種病毒omicron的出現，或帶來新的通脹威脅。由於病毒傳播，海外潛在的封鎖及貿易中斷，將加劇原已緊張的供應限制，並在中國等國家引發價格壓力。