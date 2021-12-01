歐盟挑戰一帶一路？擬向發展中國家投資逾2億元

外媒報道，歐盟將在明天(2日)宣布Global Gateway計劃，預計從2021年到2027年投入3,000億歐元(2.64萬億港元)，協助發展中國家興建鐵路、道路、電網、光纖等基礎建設。歐盟大手筆擴大對非洲、亞洲、巴爾幹半島的投資，成為中國「一帶一路」勁敵。

Global Gateway是歐盟擴大地緣政治的工具，推動民主國家的價值基礎，據悉，歐盟將為這些國家提供公平有利的貸款條件，強調加強雙方聯繫。

歐盟原擬於11月中宣布Global Gateway倡議，但當時草案的投資總額僅400億歐元，不符外界期待，歐盟執委會因此決定重擬，新推出的版本進取心更強。

曾任德國駐中國大使的Michael Clauss是該計劃幕後推手之一，他表示，對許多夥伴國家來說，Global Gateway是一帶一路以外具有吸引力的選擇，有機會令歐洲在地緣政治扮演重要角色。德國社民黨外交發言人Nils Schmid表示，這是歐盟執委會向前走出去的重要一步，接下來的重點是具體規劃，非洲和巴爾幹半島的鐵路及電網建設明年應該可看到成果。