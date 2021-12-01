專家：金價受惠通脹飆升　明年向2000美元進發

據報道，Investment Directions網站創辦人John S.Tobey表示，美國10月通脹高達6.2%，創下31年來高位，惟傳統抗通脹的黃金卻在今年跌約6.3%，主因是投資者被股票等資產所吸引。

隨着通脹繼續加速上升，消費者的通脹預期已由約2%躍升至近5%。Tobey認為，在通脹續升下，黃金將於明年重獲青睞。除黃金外，金礦股亦是好選擇。

據法國興業銀行(Societe Generale)早前報告，通脹持續飆升的情況下，避險基金大幅增加黃金期貨，期望以此保護投資組合。德國商業銀行貴金屬分析師Daniel Briesemann則指，自美國通脹數據公布以來，黃金市場似乎出現變化，接下來金價的升勢是否能夠持續，或是擋得住獲利的沽壓，將是觀察重點。

Daily FX分析師Warren Venketas曾指，在今年大部分時間，黃金向來是不顯眼的小角色，惟目前重新展放光芒，朝2020年創下的紀錄高位2,000美元以上前進。由技術上講，黃金正處牛市反彈的完美狀態。而比預期更熱、更持久的通脹，將有助於推動價格上揚。