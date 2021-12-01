大家樂素食煲仔飯成本難轉嫁消費者

其實大家樂早喺7月份夥拍一個台灣廠商推出「招牌焗素豬扒飯」，今次就與Green Monday旗下的OmniFoods 合作，聯乘推出全新純素新產品「OmniPork新豬肉肉餅煲仔飯」。

Piony表示，上次推出焗豬扒飯後，市場反應不俗，該產品銷售已佔焗飯系列約兩成。至於已亮相約一周嘅素食煲仔飯，近乎全線大家樂分店有售，暫時就佔煲仔飯系列銷售約一成。

據講新產品耗時大概9個月研發，包括原材料選擇、配菜考慮等等，公司有意繼續推出其他新素食產品，但預計會以現有的皇牌系列為主，亦希望趁機吸納更多素食消費者。

素食成本向來較一般葷食高，Piony承認，全速素煲仔飯比起一般煲仔飯嘅成本有雙位數字升幅，就算今次推出全素煲仔飯定價54蚊，較市面上煲仔飯相差約2至3蚊，也無法全數轉嫁成本比消費者。至於之前推出的焗素豬扒飯，成本同樣比起一般焗豬扒飯都有雙位數升幅，就算銷情不錯，都難以抵銷相關影響。不過佢又講，疫情影響下，食材同航運成本呢半年持續上升，有雙位數字升幅。