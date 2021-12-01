惠理基金：通脹疫情夾擊　金價有望突破

美國聯儲局主席鮑威爾獲總統拜登提名繼續執掌聯儲局，市場因此揣測局方會提早加息，以及加快縮減買債的步伐，令金價早前急速向下。然而，美國經濟復甦之路不穩，加上歐洲央行指，明年不太可能達成加息條件，為減低市場波動，相信聯儲局不會加快收水，金價經調整後，現價呈現相當吸引力。

美國於上月初公布的10月份消費物價指數(CPI)按年升6.2%，創31年以來新高，引起市場對惡性通脹的憂慮。鮑威爾早前在白宮表示，將運用工具來防止通脹繼續惡化，市場因此預期當局會加快收緊貨幣政策。

利率期貨數據顯示，明年6月及7月加息的機率分別約38.4%及37.4%。加息預期升溫令金價顯著下挫，於每安士1,800美元關徘徊。不過，通脹危機持續醞釀下，市場對買金保值的需求相信會繼續強勁。

隨着拜登政府提出的一萬億美元大型基建方案終於獲得國會通過，估計相關方案會進一步推高原材料及能源價格，繼而令通脹持續升溫。油價高企為推高通脹的主要原因，隨着寒冬來襲，液化天然氣價格飆升同時提高發電用原油需求，儘管美國聯同多國釋放石油儲備，惟預期油價大漲小回的大方向不變，令通脹居高不下，變相有助刺激資金流入黃金抗通脹。

疫情亦是影響金價其中一個主要因素，歐洲多國每日的新增確診個案持續錄得新高，需重新加強防疫措施，奧地利更宣布全國封城，因此引發社會騷亂，並正在歐洲各地蔓延。世界衞生組織稱，全球新增確診人數連升4周，反映新冠肺炎疫情又再惡化。隨着Omicron變種病毒襲來，疫情再度告急，市場情緒變得緊張，拖累歐洲股市連日下挫，預期避險情緒不斷升溫下，金價亦會藉此進一步被推高。

總結來看，加息無疑是對金價表現不利，但始終美國經濟復甦步伐並不一致，第三季度美國國內生產總值(GDP)按年增幅放緩至2%，較市場預期的2.7%為低，亦創去年第二季新冠肺炎疫情以來最低水平，即使通脹仍偏高，料聯儲局加息不會輕舉妄動，相信金價只是短期回調，在低利率的環境下，金價仍有望再作突破。

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