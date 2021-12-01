apm首三季人流達2300萬人次　按年升2成

商場租戶中，以鐘錶珠寶、電子影音及餐飲表現最顯著，其中鐘錶珠寶每方呎營業額約5,000港元，按年大升六成，餐飲則達700元，增長幅度亦達五成。而電子影音每方呎營業額約3,000元，也升約三成。至於化妝品及時裝每方呎營業額則分別約1,500元及800元，較去年漲約一成與三成。

她透露，今年商場聖誕推廣費達800萬元，當中冬日消費優惠及線上媒體推廣，佔比例約三成，較以往大幅增長約五成。預料聖誕推廣期間，本地疫情穩定受控下，鐘錶珠寶、電子影音、餐飲將較受惠，可望按年有雙位數字增長。

受惠放寬宴會人數上限，年尾婚宴、商務及社團聚會將陸續恢復，有中式餐飲指冬至訂位表現理想，現時預訂率達約八成，預期生意升幅超過五成。電子影音商戶，預期受惠最新型號手機及平板電腦等出現增長，至於天氣轉冷加速保暖產品銷量，預期生意可按年升約三成。而鐘錶珠寶商戶生意亦將受年尾嫁娶旺季帶動。

今年聖誕節apm透過創新科技，於商場設置3,000呎LuLu豬聖誕冬日小鎮，並設有6大打卡位，同時亦推出多項冬日消費優惠，