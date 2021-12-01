印度12初創計劃上市受注目　原來是漁人得利...

隨着中國新股市場近半年陷入沉寂，投資者開始將目光轉投其他亞太地區，約12家印度初創公司計劃在2022年上半年上市，成為全球新股市場焦點。近期最矚目的印度新股為金融服務公司Paytm，背後有巴郡、軟銀及螞蟻集團支持，惟該企上月掛牌時「出閘脫腳」，表現未如理想。不過，這似乎無阻投資者對印度新股市場的興趣。

Paytm為印度史上最大的首次公開招股(IPO)，籌集約24.4億美元(約190.32億港元)，但掛牌首日即跌兩成。事實上，今年印度科技行業的欣欣向榮，造就不少初創企業邁向上市。初創企業期望趁新股市場熱鬧，且市場對科技股有信心時上市。據Dealogic的數據，今年印度IPO總規模已達到破紀錄的146億美元。

印度初創企業「發圍」，分析指是因為內地當局對科技公司的監管限制，使投資者眼見對中國科企卻步，並將其部分配置轉移到印度。根據數據供應商Venture Intelligence，對沖基金亦開始加速收購印度初創公司，今年以來進行104筆交易，涉資約43億美元，是2020年投資金額14億美元的3倍。今年以來，已有38家印度初創公司估值超過10億美元，進身「獨角獸」行列。

因憂慮科企泡沫，投資者放棄估值過高的企業，特別是那些明顯落後於市場龍頭的初創企業，例如手機支付商MobiKwik上個財年收入為32億盧比，約為Paytm的三分之一，該企已決定推遲上市，估值為10億美元。

此外，汽車保險商Digit就正研究上市可能性，其估值從1月份的19億美元，躍升至7月份的35億美元，紅杉資本正是投資者之一。事實上，紅杉資本屬於印度初創的「大水喉」，在該國的投資手影處處。