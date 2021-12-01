華府借澳洲挑釁 疫下中美續交惡商家大輸家
2021年12月01日 21:08
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在新冠病毒不斷變種、美國聯儲局可能提早「收水」之際，中美仍未肯攜手化解危機，經濟戰依然持續！美方「隔山打牛」指控中國向澳洲打經濟戰，要迫使對方屈服；中方則警告，中美關係惡化，商界不可能「悶聲發大財」。就在此刻，市場傳出內地擬調高企業赴境外上市的門檻，而新加坡又加把口，呼籲美國務實地多行一步，警告任何衝突只會損害自身和全世界，變相令環球經濟局勢更錯綜複雜。
美國總統拜登的印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)最新指控，中國試圖透過一連串如同經濟戰的制裁，來迫使澳洲屈服。他將中國描繪成愈來愈好戰，要在海外貫徹其意志，直言中國對澳洲進行「引人注目的經濟戰」。事實上，受疫情及貿易戰衝擊，澳洲上季經濟負增長1.9%，為有紀錄以來第3大跌幅。
值得留意的是，從周三(12月1日)起，由內地輸往歐盟、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等32國的出口商品，不再享受「普惠制」的關稅優惠待遇，只剩下挪威、新西蘭、澳洲等3國仍給予相關優惠。分析普遍認為，短期會為部分出口企業帶來壓力。
面對各方進逼，中國外交部副部長謝鋒呼籲美方別將經貿政治化。他說：「大環境好了，經貿合作就會更順暢。兩國關係惡化，商界也不可能『悶聲發大財』」。他希望商界發聲推動美國政府停止打貿易戰、產業戰、科技戰等，要做中美互利合作的守護者和實幹家，反對經貿問題政治化，國際貿易規則是各國共同商定的，應該遵守，不能合則用、不合則棄，選擇性執行。
他更直言：「破壞規則也許一時能撈到好處，但終究會亂了規矩、亂了市場，對誰都沒好處。對華搞『脫鈎斷供』、『小院高牆』、『供應鏈小圈子』，違背市場規律，人為破壞國際分工，打亂國際產業鏈供應鏈，把世界經濟分裂成兩大平行體系，工商界將承擔雙重成本，哪來的效率和效益？」他呼籲商界推動拜登政府取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的打壓和制裁，為兩國企業提供公平賽場。
誠然，中美交惡確實讓企業難以像過往般「悶聲發大財」，尤其金融戰令集資渠道一下子被堵，已經或即將赴海外上市的中國企業可能很快面臨陡然增高的監管門檻。外媒引述消息人士透露，中國證監會擬禁止企業通過可變利益實體(VIE)架構赴海外上市，正起草新規，最快本月公開徵求意見，也是中國強化網絡數據安全管控的一環。據悉，使用VIE架構的公司仍可在香港進行首次公開招股(IPO)，但需獲監管批准。基於VIE和協議控制在境外實現上市的現象在中國科技及新經濟企業中十分普遍，大量如阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)這樣已上市的中概股，及字節跳動等未來可能上市的企業將受新規影響。不過，中證監周三晚表示消息不屬實。
中美經濟戰沒完沒了，位處南亞戰略地點的新加坡也開腔為美國「獻計」，副總理王瑞傑表示，美國需要與前總統特朗普近5年前退出的11國太平洋貿易協議「同等重要的替代方案」，來提高對亞洲經濟的參與度。他稱，過去幾十年來，美國為亞太區帶來了穩定與和平，若要在未來幾十年延續這種局面，就不能缺席區內不斷發展的經濟結構。他提到，將美國視為最大投資者的東南亞國家，期待看到新的經濟框架細節。然而，王瑞傑同時呼籲中美須達到新平衡，脫鈎成本非常高，任何衝突只會損害自身和全世界。另一「四小龍」南韓，其國會周三批准加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，明年二月生效。