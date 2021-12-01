華府借澳洲挑釁　疫下中美續交惡商家大輸家

在新冠病毒不斷變種、美國聯儲局可能提早「收水」之際，中美仍未肯攜手化解危機，經濟戰依然持續！美方「隔山打牛」指控中國向澳洲打經濟戰，要迫使對方屈服；中方則警告，中美關係惡化，商界不可能「悶聲發大財」。就在此刻，市場傳出內地擬調高企業赴境外上市的門檻，而新加坡又加把口，呼籲美國務實地多行一步，警告任何衝突只會損害自身和全世界，變相令環球經濟局勢更錯綜複雜。

美國總統拜登的印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)最新指控，中國試圖透過一連串如同經濟戰的制裁，來迫使澳洲屈服。他將中國描繪成愈來愈好戰，要在海外貫徹其意志，直言中國對澳洲進行「引人注目的經濟戰」。事實上，受疫情及貿易戰衝擊，澳洲上季經濟負增長1.9%，為有紀錄以來第3大跌幅。

值得留意的是，從周三(12月1日)起，由內地輸往歐盟、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等32國的出口商品，不再享受「普惠制」的關稅優惠待遇，只剩下挪威、新西蘭、澳洲等3國仍給予相關優惠。分析普遍認為，短期會為部分出口企業帶來壓力。

面對各方進逼，中國外交部副部長謝鋒呼籲美方別將經貿政治化。他說：「大環境好了，經貿合作就會更順暢。兩國關係惡化，商界也不可能『悶聲發大財』」。他希望商界發聲推動美國政府停止打貿易戰、產業戰、科技戰等，要做中美互利合作的守護者和實幹家，反對經貿問題政治化，國際貿易規則是各國共同商定的，應該遵守，不能合則用、不合則棄，選擇性執行。

他更直言：「破壞規則也許一時能撈到好處，但終究會亂了規矩、亂了市場，對誰都沒好處。對華搞『脫鈎斷供』、『小院高牆』、『供應鏈小圈子』，違背市場規律，人為破壞國際分工，打亂國際產業鏈供應鏈，把世界經濟分裂成兩大平行體系，工商界將承擔雙重成本，哪來的效率和效益？」他呼籲商界推動拜登政府取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的打壓和制裁，為兩國企業提供公平賽場。

中美經濟戰沒完沒了，位處南亞戰略地點的新加坡也開腔為美國「獻計」，副總理王瑞傑表示，美國需要與前總統特朗普近5年前退出的11國太平洋貿易協議「同等重要的替代方案」，來提高對亞洲經濟的參與度。他稱，過去幾十年來，美國為亞太區帶來了穩定與和平，若要在未來幾十年延續這種局面，就不能缺席區內不斷發展的經濟結構。他提到，將美國視為最大投資者的東南亞國家，期待看到新的經濟框架細節。然而，王瑞傑同時呼籲中美須達到新平衡，脫鈎成本非常高，任何衝突只會損害自身和全世界。另一「四小龍」南韓，其國會周三批准加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，明年二月生效。