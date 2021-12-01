灝景灣不「浩劫」 套三房售1280萬再破頂

市場對大單位具需求，其中青衣灝景灣實用面積約700方呎套三房單位，以同類型新高價1,280萬元售出，較今年2月錄得的1,160萬元舊紀錄，大幅推高約120萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原白志華表示，西半山的賓士花園中低層A室，實用面積約512方呎，兩房間隔，景觀開揚，新近以約1,000萬元成交，呎價約19,531元。白志華透露，新買家屬於同區分支家庭客，原業主於2018年以870萬元買入，轉手帳面獲利約130萬元，物業期內升值近15%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園3座低層F室，實用面積約807方呎，屬三房間隔，向北面，外望園景，獲區外換樓客以1,390萬元承接，呎價約17,224元。原業主於2016年7月以1,020萬元購入，轉手帳面獲利約370萬元，單位升值約36%。

●中原林志達透露，北角賽西湖大廈最新錄得12月首宗成交，該單位位於7座低層B室，實用面積1,090方呎，屬三房間隔，附有露台，望內園景，連車位以2,400萬元成交，呎價約22,018元。原業主於1992年以約465萬元連車位買入，現轉手帳面獲利約1,935萬元，單位升值逾4倍。

●美聯物業陳俊傑表示，西灣河鯉景灣新近錄得位於逸星閣中層E室的成交，實用面積約536方呎，屬兩房間隔，新近以約996.8萬元成交，呎價約18,597元。原業主於2016年6月份以約738萬元購入，是次轉手帳面獲利約258.8萬元，物業升值約35%。

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九龍區

●中原余社朝表示，有新盤向隅客轉投二手市場，購入何文田皓畋一個兩房單位。該單位為5座低層E室，實用面積約532方呎，屬兩房間隔，新近以約1,092萬元交吉易手，呎價約20,526元。余氏指，新買家為一手向隅客，原居於外區，見新盤抽籤結果欠理想，遂轉投二手市場。原業主於2016年9月以910.94萬元一手購入單位，是次轉手帳面獲利約181.06萬元，物業升值近兩成。

●利嘉閣黃諾文稱，西灣河鯉景灣觀峰閣低層B室的二手成交，單位實用面積約679方呎，屬三房間隔，以約1,188萬元沽出，呎價約17,496元。原業主於2010年10月以約648萬元購入，現轉手帳面獲利約540萬元，物業升值約83%。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣碧海藍天1座中層A室，實用面積約581方呎，屬三房間隔，外望可享開揚市景，以約1,058萬元沽出，呎價約18,210元。原業主於2005年10月以約360.8萬元購入，現轉手帳面獲利約697.2萬元，物業升值約1.9倍。

●美聯物業黃育強稱，長沙灣昇悅居2座高層A室，實用面積約515方呎，屬兩房間隔，內籠企理，景觀開揚，新近以約990萬元成交，呎價約19,223元。原業主於2003年8月以約191萬元買入，是次轉手帳面大幅獲利約799萬元，物業升值近4.2倍。

●世紀21家天下黎振傑稱，奧運站帝柏海灣1座高層F室，實用面積約1,028方呎，屬三房間隔，向北外望街景，以約2,553萬元成交，呎價約24,835元。原業主於2010年6月以約1195萬買入，轉手帳面獲利約1,358萬元，物業升值約1.1倍。

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新界區

●中原侯惠良稱，沙田帝堡城7座中層G室的成交，實用面積約873方呎，三房間隔，經議價後以約1,125萬元成交，呎價約12,887元。原業主於1999年以約401萬元購入，轉手帳面獲利約724萬元，物業升值約1.8倍。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海‧星灣御17座中層A室，實用面積約1,015方呎，屬四房間隔，新近以約2,088萬元成交，呎價約20,571元。原業主於2015年以約1,716萬元購入單位，現時轉手帳面獲利約372萬元，單位升值約22%。

●中原陳誠業稱，上水御皇庭11月共錄2宗成交，包括3座低層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔，以約563萬元獲用家承接，呎價約13,665元。原業主於2006年以約190萬元購入，轉手帳面獲利約373萬元，物業升值近2倍。

●美聯物業趙智敏稱，元朗尚悅‧嶺2座低層D室，實用面積約255方呎，一房間隔，以約450萬元成交，呎價約17,647元。原業主於2018年11月以約388萬元購入，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約62萬元，升值約16%。

●美聯徐榛表示，元朗朗屏8號1座中層G室，實用面積約482方呎，屬兩房間隔，享內園池景，以約788萬元成交，呎價約16,349元。新買家為首置人士，而原業主於2016年4月以約567.4萬元購入，是次轉手帳面獲利約220.6萬元，物業升值約39%。

●祥益地產黃文樂表示，屯門寶怡花園3座中層G室，實用面積約415方呎，屬兩房間隔，新近以約510萬元獲用家承接，呎價約12,289元，屬市場價成交。原業主於2006年以約93萬購入，是次轉手帳面獲利約417萬元，單位升值逾4倍。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳MONTEREY 1座高層F室，實用面積約546方呎，採兩房間隔，外望園景，以約1,050萬元沽出，呎價約19,231元。原業主於2017年3月以約767.5萬元購入，現轉手帳面獲利約282.5萬元，物業升值約37%。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣灝景灣7座中層B室，實用面積約700方呎，套三房隔間，成交價1,280萬元，創同類型單位新高價，呎價約18,286元。較今年2月同類型舊高位約1,160萬元，大幅推高約120萬元。