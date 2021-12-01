美股反彈　道指漲330點　Salesforce逆市跌6%

變種病毒所帶來的恐慌有所緩解，加上美國就業數據向好，反映經濟復甦仍處於正軌。美股周三早段反彈，道指升330點，至34,813點；標指升55點，至4,622點；以科技股為主的納指漲216點，至15,753點。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,629點，升37點，低水30點。

俗稱「小非農」的美國11月ADP私人就業職位數據出爐，按月新增53.4萬個，勝預期。

長期看好美股的Leuthold首席投資策略員保爾森表示，考慮到目前股市估值偏高，以及聯儲局「收水」的影響，美股可能會出現10至15%的調整，但這只是短暫回調；料其後將重拾升勢，至明年底標指可望達到5,500點水平。

聯儲局主席鮑威爾日前「改口風」，承認通脹可能會持續高企。全球最大對沖基金橋水創始人、有「鱷王」之稱的達利奧重申，現金的實際價值會隨着通脹升溫而減少，故不建議投資者持有現金；又謂建立能減低風險的平衡投資組合是較佳的做法。

個股方面，雲端軟件公司Salesforce截至10月底止第三季收入按年增長26.64%至68.63億美元；純利倒退56.7%至4.68億美元；經調整後每股純利1.27美元。公司預期本季度收入按年增幅可達24%，惟每股經調整盈利預測僅為73美仙，低過過預期的81美仙，其股價周三跌6.02%至267.79美元。

Twitter早前公布其行政總裁Jack Dorsey卸任後，「科技女股神」伍德（Cathie Wood）旗下基金隨即於周二入市，斥資約4,890萬美元買入約110萬股。該公司股價周三升3.7%至45.57美元。