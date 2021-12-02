以為富豪個個食好住好？原來股神夠「貼地」　慳錢有秘技

據福布斯富豪榜實時最新統計顯示，有「股神」美譽的美國富豪巴菲特坐擁約1,005億美元(約7,839億港元)身家，位居世界10大富豪之一。或許大部分人都以為有錢人一定會豪使，食好着好，除了住大屋外，亦會手持多部名車。但這位真正「超級富豪」卻從未有胡亂揮霍，反而生活儉樸，以下綜合了股神10大節儉方法，不妨來偷師。

【1.一間屋居住超過60年】

你可能會問有哪位富豪不是住在豪宅內？而且若稱得上富豪，應手持多幢物業，但巴菲特是例外。據悉，他仍居於內布拉斯加州奧馬哈市的房子內，買入價為3.15萬美元(約24.5萬港元)，物業至今逾60年，「身價」已累升不少，但「股神」無意遷出及出售。

巴菲特曾指出，自己做過的一筆快樂投資，就是在1958年買樓，現在還住在那裏，「這房子是我人生的第3棒投資，我不會用它來交換任何東西」。他指，「如果花一億美元能買讓自己更快樂的洋房，我會做，但不用了，因住在原本的房子才令自己感到最幸福，而且這盛載着許多美好回憶，我不會因買更多物業而感到快樂。」

【2.辦公室半世紀無搬過】

巴菲特自上世紀60年代加入巴郡之後，一直都在同一幢辦公室裏工作。早在2017年，他於專訪中談到公司奧馬哈總部時表示：「我們有25個人在辦公室，一直都是這25個人，完全相同的那些人。我們在巴郡沒有任何的委員會、公共關係部門，亦沒有投資者關係部，因為我們不會去做任何形式上的事情。」

【3.每朝僅用18元買早餐】

正所謂：「一日之計在於晨」，在每天正式工作之前，吃上一頓豐富早餐可能是大部分人認為最必然的事，而富豪家中亦必定會有一位大廚長駐，隨時為主人準備好最奢侈的餐單，如參茸海味、鮑蔘翅肚等。

不過，對於巴菲特而言，他選擇在開車上班路經連鎖快餐店時，只花上2.38美元(約18.5港元)買兩條香腸加杯可樂。偶爾想「豪一點」，就會用3.89美元買煙肉、雞蛋配芝士餅乾三文治做早餐。

他深交多年的好友、微軟創始人蓋茨曾透露，巴菲特的飲食習慣令人驚訝，他基本上一直堅持吃他6歲時喜歡吃的東西，主要是漢堡包、雪糕及可樂。由此可見，富豪所吃的並不一定都是貴價食物。

【4.棄追名牌 質量更重要】

非單是吃的，巴菲特連經常用到的物品亦很基本。相信大家可能已經入手蘋果公司(Apple Inc.)最近推出的智能手機iPhone 13，或者正計劃換新機，但「股神」之前一直使用諾基亞的摺疊手機，直至2020年2月接受採訪時才透露，剛得到一部iPhone 11手機，而且是由朋友贈送的！

說到最貼身物品，不得不提男士的西裝。有報道指，巴菲特現在只愛穿他於2007年認識的內地裁縫──李夫人所設計的西裝。他在2017年的採訪中稱，「它們非常合身……很多人讚賞它們漂亮，我已經很久沒有得到有關我外觀的讚美，但自從穿上李夫人設計的西裝，便得到了很多美言。」所以，選擇質量好的商品能讓你穿很久，而不是打着品牌效應的衣服。

【5.買車專吼二手減價貨】

不單止手機、衣着，連代步的汽車，巴菲特都十分「貼地」。他的女兒蘇茜指出，他喜歡買存在減價空間的車，如那些被冰雹損壞了的汽車，經過修理後，看起來跟新的沒有多大分別。她又指，「爸爸一直開着同一輛車，直到我告訴他這輛車太遜，該換新車了。」

巴菲特在2014年對外解釋他的買車習慣，可能就是沒有買車習慣。他坦言，「事實上，我每年只開大約5,600公里，所以很少買新車。」因此，很難想像有日會見到「股神」開着過百萬元名車穿州過省的奇景。

【6.愛玩橋牌 平實不花錢】

嗜好人人都有，有些人好動，有些人愛靜。即使生活平實如巴菲特，亦不是只有工作及投資，他的娛樂就是玩橋牌，而且每星期都會花上8個小時去玩，並自稱是一個橋牌上癮者。

他於一次專訪時笑說：「如果有3個合適的獄友，我不介意去坐監，這樣的話，我們就可以一直玩橋牌了。」由此可見，他對橋牌的熱愛有多大。

【7.應慳則慳 運用優惠券】

不要以為各個品牌的優惠券只是女士恩物，其實許多有錢人都深明應慳則慳的道理。蓋茨又爆料指，記起一次與投資者的旅行，期間巴菲特便使用了優惠券來支付他們的膳食。

蓋茨表示，「還記得我們一起去香港旅行時，決定在連鎖快餐店吃午飯，巴菲特提出要請客，然後從口袋內拿出……優惠券。」

【8.多用現金 先儲後消費】

目前電子支付技術先進，人人透過智能手機輕易按幾個掣，便能輕鬆購物，甚至比使用信用卡結帳更方便，但巴菲特偏偏愛用現金。他曾表示，多達98%時間使用現金結帳。

受新冠肺炎疫情的洗禮，現今社會鼓吹多用電子支付，以減少人與人的接觸。故此「股神」的舉動，看似有少許「脫節」，不過有研究指出，減少使用信用卡確實可以節省不必要的消費。巴菲特亦有一句名言：「不要把消費剩下的才儲蓄，要先儲蓄再消費」，正正道出他的理財哲學。

【9.善用資源 免不必要花費】

巴菲特的節儉美德，更活生生套用於日常生活之中。據聞，他第一個孩子出生後，並沒有花錢去買搖籃，而是將梳妝台的抽屜改裝成嬰兒睡覺的地方。到第二個孩子出生時，他仍沒有買搖籃，而是進化到有一張嬰兒床，但都是向朋友借回來的。

將抽屜自製成為嬰兒睡覺的地方，雖然符合現時環保的大趨勢，但大多數父母都未必能夠明白及接受，畢竟孩子是自己的心肝寶貝。不過，股神的思維模式是利用已有資源，防止不必要的花費，確實值得欣賞。

巴菲特曾經解釋，「若買了不需要的東西，很快就得賣掉你需要的東西」；並進一步指出，「一個非常富有的人，應該讓他的孩子有足夠的金錢去做任何事，但又不至於無所事事」，相信就是他對小朋友的教養方法。

【10.重視家庭朋友更幸福】

巴菲特在2009年與一班商學院學生接觸，為自己的節儉生活解畫時稱，「你買不到健康，也買不到愛情」，「我寧願和喜歡的人一起在俱樂部打高爾夫球，而不是在世界上最豪華的高爾夫球場上……我對汽車亦不感興趣，我的目標並不是令他人羨慕自己。」

他的女兒蘇茜於2017年另一次訪問時談及父親，她稱，「這是真的，他並不關心是否有錢。相反，他重視家庭」。她又補充，「他有一堆曾孫，並知道他們每個人在做甚麼，了解每個孩子的生活如何。」

他的好友蓋茨亦指雙方的友誼與錢無關，更多的是出自日常生活中對朋友的關心。蓋茨舉例每次到訪巴菲特家鄉，他都會親自開車去機場迎接，又經常打電話，以及用電郵發送他認為蓋茨會喜歡的新聞剪報。

以上種種都反映出「股神」與普遍富豪不一樣的生活方式，你又認同多少呢？當然大家不用照單全收，僅作參考而已，但他有句名言確實值得分享一下，就是「開始存錢並及早投資，這是最值得養成的好習慣」，一起坐言起行吧！