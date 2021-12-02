東方日報B1：華警告經貿政治化　商界淪輸家

在新冠病毒不斷變種、美國聯儲局可能提早「收水」之際，中美仍未肯攜手化解危機！美方「隔山打牛」指控中國向澳洲打經濟戰，要迫使對方屈服；中方則警告，中美關係惡化，商界不可能「悶聲發大財」。就在此刻，市傳內地擬調高企業赴境外上市門檻，而新加坡又「加把口」，呼籲美國務實地多行一步，警告任何衝突只會損害自身和全世界。

美國總統拜登的印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)最新指控，中國試圖透過一連串如同經濟戰的制裁，來迫使澳洲屈服。他將中國描繪成愈來愈好戰，要在海外貫徹其意志，直言正進行「引人注目的經濟戰」。事實上，受疫情及貿易戰衝擊，澳洲上季經濟負增長1.9%，為有紀錄以來第3大跌幅。

值得留意是從周三(1日)起，由內地輸往歐盟、英國、加拿大、土耳其、烏克蘭和列支敦士登等32國的出口商品，不再享受「普惠制」的關稅優惠待遇，只剩下挪威、新西蘭、澳洲等3國仍給予相關優惠。分析普遍認為，短期會為部分內地出口企業帶來壓力。

面對各方進逼，中國外交部副部長謝鋒呼籲美方別將經貿政治化。他說：「大環境好了，經貿合作就會更順暢。兩國關係惡化，商界也不可能『悶聲發大財』。」他希望商界發聲推動美國政府停止打貿易戰、產業戰、科技戰等，又直言：「破壞規則也許一時能撈到好處，但終究會亂了規矩、亂了市場，對誰都沒好處。對華搞『脫鈎斷供』、『小院高牆』、『供應鏈小圈子』，違背市場規律，人為破壞國際分工，打亂國際產業鏈供應鏈，把世界經濟分裂成兩大平行體系，工商界將承擔雙重成本，哪來的效率和效益？」他呼籲商界推動拜登政府取消對華加徵的關稅。

誠然，中美交惡確實讓企業難以再「悶聲發大財」，尤其金融戰令集資渠道被堵，已經或即將赴海外上市的中國企業可能很快面臨陡然增高的監管門檻。外媒引述消息透露，中國證監會擬禁止企業通過可變利益實體(VIE)架構赴海外上市，正起草新規，最快本月公開徵求意見，也是中國強化網絡數據安全管控的一環。

中美經濟戰沒完沒了，位處東南亞戰略地點的新加坡也開腔為美國「獻計」，副總理王瑞傑表示，美國需要提高對亞洲經濟的參與度，同時呼籲中美須達到新平衡，脫鈎成本非常高，任何衝突只會損害自身和全世界。

另一「四小龍」南韓，其國會周三批准加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，明年2月生效。

另方面，獲美國國防部「欽點」保障「敏感應用」晶片產能的純晶片代工商格芯(GlobalFoundries)上市後首次「放榜」，上季錄得純利500萬美元(約3,900萬港元)，經調整純利3,400萬美元，按年及按季均扭虧為盈。跟半導體龍頭英特爾(Intel)一樣，該企行政總裁考爾菲爾德對政客在中美科技戰下內耗不耐煩，敦促國會盡快掃走債務上限等阻礙國家投資的攔路虎。

已無了期擱置尖端製程的格芯，9月底止季度收入按年增長55.82%，至17億美元，折算成12吋後的晶圓出貨量按年增長27.4%，毛利率為17.64%，按季擴闊3.39個百分點，按年計負轉正，主要是單片晶圓售價上升，另折舊開支和固定成本均有所下降。

該企本季收入指引為1,800萬至1,830萬美元，毛利指引則為3.35億至3.5億美元。換言之，毛利率將會繼續改善至介乎18.61至19.12%，經調整純利指引為5,000萬至7,000萬美元。集團財務總監里德指出，該公司長期財務模型是建基於毛利率有四成。

考爾菲爾德稱，工藝強弱已不能單以數碼性能衡量，更重要的是電源管理，尤其是公司的主戰場在物聯網(IoT)、工業和汽車等非運算領域，公司具領先的特色工藝應付市場需求；該企今季會再提高月產能約4%，換言之按年增加約12%，目前還在致力解決客戶產能不足的問題，「需求減弱少許也不是壞事」。里德更稱，格芯已鎖定的長期供貨合約總值超過200億美元(逾1,560億港元)。

不過，他表示，設備投資可享25%稅務優惠、給廠商提供財政支持等的法案還未通過，「以我最好的水晶球，可能也要等到明年首季」，國會必須盡快清理債務上限之類的障礙。

着急的還有美國國會預算辦公室(CBO)，警告若不再延後債務上限，而財政部要按計劃在12月15日因應基建法案向公路信託基金轉移1,180億美元，華府本月就會耗盡現金，或許稍後債務違約。面對千夫所指，共和黨參議院領袖麥康奈爾「拍心口」稱，華府不會違約，已與民主黨進行有用的討論。

事實上，堪稱美國晶片國家隊隊長、肩負尖端晶片工藝與供應自主重任的英特爾再傳出壞消息，事緣網購巨頭亞馬遜的雲服務部門推出速度快逾兩成的新一代「Graviton」運算晶片，「其性價比勢預期優於英特爾」，可見英特爾從自家晶片銷售滿足全球大規模擴產、減輕歐美晶片供應依賴台海兩岸的宏圖，面臨更大挑戰，華府的支援刻不容緩。

亞馬遜同時表示，即將發布新款機器學習晶片「Trainium」，預期可較英偉達(Nvidia)的旗艦產品節省40%成本。