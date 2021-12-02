通脹大爆發？分析：若全球完全開放 油價恐飆至150美元

受到Omicron變種病毒困擾，油價近期走勢震盪不斷。外媒報道，Jefferies分析師認為，考慮到全球仍高度仰賴化石燃料，一旦經濟完全開放，油價將繼續大幅攀升，甚至可能達到每桶150美元，從而掀起通脹恐慌情緒。

Jefferies股票策略全球主管 Christopher Wood周三(1日)接受外媒訪問時表示，在亞洲多數地區處於鎖國狀態，且中國邊境仍關閉的狀態下，油價就已經漲到每桶80美元以上。

Wood 指出，近年來，全球對於化石燃料的政治攻擊，導致對產業的投資動能受阻，考慮到石油供應依舊短缺，一旦這個世界完全重新開放，油價料將顯著上漲，甚至達到每桶150美元。

他稱：「對我來說，問題不在於油價，而是疫情。在一個完全開放的世界中，油價將繼續走高，因為在沒有人投資石油的情況下，這個世界仍在持續消耗化石燃料。」

隨著油價顯著走高，Wood認為，這將加劇市場對通膨的恐慌情緒，並稱唯一可能真正打擊油價的是西方國家的封鎖措施，這也是為何當新變異株的消息傳出後，油價出現修正的因素。

展望未來，Wood預計通脹最終可能在結構上高於疫情爆發前水平，且恐帶來更多波動。

Wood續稱，對結構性通脹升溫的預期，代表市場恐將任由政策緊縮與縮減購債的恐慌擺佈，這取決於聯儲局未來的鷹派程度。

聯儲局主席鮑威爾周二(30日)坦承通脹並非暫時性，同時表示，聯儲局可能提前結束縮減購債計劃。不過，Wood認為，雖然聯儲局的言論更鷹派，但本質上仍是鴿派。