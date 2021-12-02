美股以近全日最低位收市　道指急瀉461點

美國疾病控制及預防中心(CDC)周三(1日)證實，在加州發現該國首宗新冠變種病毒Omicron病例。全球復甦前景惹憂慮，美國股市周三急挫，3大指數均以近全日最低位收市。

道指最多曾升520點，惟受美國疫情憂慮影響下急轉直下，全日收報34,022點，跌461點或1.34%；標指收報4,513點，跌53點或1.18%；納指收報15,254點，跌283點或1.83%。

聯儲局主席鮑威爾重申早前提及的觀點，指所有預測都顯示通脹將在2022年下半年緩和，強調將使用政策工具確保通脹不會根深蒂固。

值得留意，鮑威爾依然對提早「收水」持開放態度，稱縮減買債計劃不一定會對市場造成破壞性影響，重申聯儲局考慮加快縮減行動是合適的。

長期看好美股的Leuthold首席投資策略員保爾森表示，考慮到目前股市估值偏高，以及聯儲局「收水」的影響，美股可能會出現10至15%的調整，但這只是短暫回調；料其後將重拾升勢，至明年底標指可望達到5,500點水平。

個股方面，雲端軟件公司Salesforce截至10月底止第三季收入按年增長26.64%至68.63億美元；純利倒退56.7%至4.68億美元。Salesforce股價周三收市急挫11.74%，收報251.6美元。

Twitter早前公布其行政總裁Jack Dorsey卸任後，「科技女股神」伍德（Cathie Wood）旗下基金隨即於周二入市，斥資約4,890萬美元買入約110萬股。該公司股價收報42.82美元，跌2.57%。