鄧建初：買股當機立斷莫猶疑　難捨難離受苦深

圖表路線雖然非常有用，但也有失準的時候，尤其一些技術指標位，在市場上忽然眾口一詞的情況下，往往埋下了糖衣毒藥的陷阱。其中連散戶也琅琅上口的簡單移動平均線，就是屢屢出錯的例子。

近期最多人談論的頭肩底形態，似有成立之勢(連初哥也以為是)，竟陰溝裏翻船，上周五突然因「南非變種新病毒」的出現，香港、日本股市率先大插，火燒連環船，一發不可收拾，歐洲龍頭德國股市大插5％，美國即晚曾狂瀉逾1,000點後回順至跌906點收市。

初哥經常提醒自己「世事難料」，在股票市場中，更加深切體會到變幻無常。若事情不如預期的劇本般演繹時，應當機立斷，趁股價下跌不多，馬上進行止蝕，避開其後可能大跌之厄運。正所謂「留得青山在，哪怕冇柴燒」，此乃先保住本錢的明哲保身之術。至於傳媒近期經常講及之頭肩底形態，以失敗告終，印證了「眾地莫企」的炒股智慧，相反理論及逆向思維正好大派用場。

然而，十隻手指有長短，並不是全部網友肯捨得平手或止蝕沽貨，可能將初哥隔日講的美股假期休市，翌日多高開的言論記在心中，一時未能調整心態，只期望下午能反彈。其中更甚者，買了對散戶不公平的恒指牛證(熊證亦如是)，開市沒有先行止蝕，原因可能是前一日買入即賺，翌日見到倒輸難以接受，不懂得如何反應。

網友買的恒指牛證，收回價23,508，正好落在最多街貨集結的位置，迎合了打靶的條件。事實上，初哥多年前已戒買對散戶並不公平的認購/認沽證。演變出來的另類產品牛熊證，看似公平得多，但實際上亦有陷阱，一打靶就血本無歸。故寧願加大孖展炒正股，也不炒牛熊證，長遠來說，還是較為有利的。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)