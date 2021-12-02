道指挫461點　紐油跌近1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.04；港匯見7.7923；離岸人民幣(CNH)報6.3701；美元兌日圓處112.87；歐元企1.1318，英鎊報1.3276。金價處1,781.45美元。布油報68.89美元，紐油處66.12美元。比特幣報5.71萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水220點。

●道指最多曾升520點，惟受美國疫情憂慮影響下急轉直下，全日收報34,022點，跌461點或1.34%；標指收報4,513點，跌53點或1.18%；納指收報15,254點，跌283點或1.83%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,402點，跌256點或1.1%。

●即月恒生指數夜期收報23,605點，升13點，低水54點，成交22,125張。

●聯儲局主席鮑威爾表示，縮減買債計劃不一定會對市場造成破壞性影響，重申考慮加快縮減行動是合適的。

●美國總統拜登正在考慮聯儲局負責監管的副主席人選，候選人包括亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)、杜克大學法學教授Sarah Bloom Raskin、消費者金融保護局前局長Richard Cordray。

●紐約1月期油收報每桶65.57美元，跌61美仙或0.92%；布蘭特2月期油收報每桶68.87美元，跌36美仙或0.52%。

●美國聯儲局公布稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指出美國經濟溫和擴張，但結果在一定程度上好壞參半。

●紐約2月期金收報每安士1,784.3美元，升7.8美元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,168點，升109點或1.55%；法國CAC指數收報6,881點，升160點或2.39%；德國DAX指數收報15,472點，升372點或2.47%。

●美國11月ISM製造業採購經理指數(PMI)由一個月前的60.8升至61.1，惟仍略低於預期。