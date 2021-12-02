陳蓓敏：博彩股內房股短線難見曙光

變種病毒Omicron令各國憂慮。全球兩大藥廠，輝瑞和Moderna，正研發新疫苗。市場估計新配方，需時約半年時間。雖然病毒四散，美政府推行強制接種疫苗受阻，法院要求暫緩強制醫護打針，並指聯邦政府強制要求接種是越權。聯儲局主席表示，要觀察新病毒對經濟的影響性。鮑威爾指通脹風險上升，會考慮加快縮表加息步伐。 紐約油價曾失守65美元，及後反彈至68美元。11月内道指累跌3.7%，納指升0.3%，標普500指數跌0.8%。調整合理。

11月財新中國製造業採購經理指數跌至49.9，為三個月內低位。未來一季，料受疫情影響，需求下降，生產成本增加等因素，令對中，小企業，如百上加斤，有所影響。市場關注月内中央舉行的經濟會議。副總理劉鶴已率先預報年內經濟增長將超過目標預期。

11月期指結算後，昨日恒指終見反彈，可惜力度不足。11月累跌約2,000點，但昨日收局只得反彈183點，未能爬上二萬四，令人洩氣。澳門公布11月博彩收入為67.5億澳門元，按年微升0.01%，按月升逾54%。首11個月，按年增長約50%。澳門博彩股，短時間難見有曙光出現，內房板塊仍見病弱，短線也可放在一旁，不用理會。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)