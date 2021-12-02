龔成：打工仔如何才能累積真正的財富？

貧富懸殊問題愈來愈嚴重，其中一個原因來自國際的財富系統制度，有資產者與追求現金者，財富分別愈來愈大。以紙幣的瘋狂發行，正是原因之一，而明白原理後，你才有機會突破制度，為自己建立真正的財富。

● 影響所有人的制度

先講述一下政府與發行制度的關係。政府是分配財富的機構，可進行財富轉移，當發行貨幣到自己的手後，這些財富會進入「系統」在社會中重新分配，而大部分的財富都不會分配到普通人的手中。

只要發行貨幣速度緩慢地進行，就算不斷又不斷地發行，那人民亦不會發覺不妥，當人民習以為常後，那偷錢的行為就成了合理化。

而背後所進行的是，錢會先落在政府手中，最後會落入部分人的手中。社會運作而產生的經濟效益，大致可分給政府、企業主、地主、僱員，但由於貨幣的不斷發行引致政府會從中偷去一部分，然後再重新分配，最後分配到企業主及地主中，令財富分布愈來愈不平均。

● 一直運作

而在每一次的財富流動中，即每日、每月、每年的循環中，財富都在不斷轉圈，而在每一個圈中，主人們都會因此而得益，累積到更多財富；相反，普通人無法累積財富，又或財富在每一個圈中被偷去。

舉例說，今天社會上的財富總共有10,000元，而你人工是100元；但過幾年後，社會上的財富有20,000元，但當你的人工仍只有100元時，你的財富變相就被暗中偷去，而這些財富就是流到去企業主、地主的手中。問題是這種循環會不斷持續，無論對你的人工，或你本身的財富來說，都會在每一次循環中被轉移一點。

另一方面，在政府發行新貨幣的同時，就算政府不刻意分配給有錢人，錢也自然地走到有錢人的那邊。因為當發行更多貨幣時，貨幣自然會貶值，資產自然會升值，擁有土地、物業、企業、股票等的主人們，財富自然水漲船高，因為普通人只會累積現金，或追求現金(即薪金)，所以財富就這樣被暗中分配走，而擁有大量資產的主人們，所佔社會財富的比例會自然地上升。

● 往後情況更嚴重

至於在將來，情況只會愈來愈差，資產與人工的差異會愈來愈大，因為資產以「乘」的模式去增加，而薪金只以「加」的模式去增加。

即是說，打工為基本生活要支付的比例只會有增無減，而為主人工作的量愈來愈多，同時，要獲得資產的難度亦愈來愈高，從前努力十年可擁有一項物業資產，現在要努力30年才能擁有，加上普通人只懂以人工去追首期、買資產，但有錢人則以資產去追資產、資產去買資產，所以普通人獲得資產的難度只會愈來愈高。

當你真正明白上述所講述的，你就會開始以另一模式去累積財富，同時不斷增加財務知識，因為知識就是一切，而這些知識學校從來都不會教的，只有大家自己主動去學習。

貨幣發行會愈來愈嚴重，有錢人與普通人財富差距只會更明顯，而突破的方法，是不斷累積資產項，同時增升自己的財務知識，才可為自己累積真正的財富。