鄧聲興：新能源車板塊潛力可觀
2021年12月02日 09:00
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新能源汽車銷售增長理想。
汽車的電動化和智能化是大勢所趨，行業增長強勁，難怪備受市場注目。中國汽車工業協會早前公布今年首10個月汽車的銷售情況，新能源汽車銷量達254.2萬輛，按年升176.6%；當中的乘用車銷量為241.3萬輛，增長189%；商用車銷量13萬輛，增54%。
市場對新能源汽車前景十分樂觀，預計全年銷量可望達到340萬輛，按年增長148.7%。至2022年，新能源汽車銷量更可能達到480萬輛，按年升41.2%。
在投資新能源汽車板塊時，很多時喜歡追捧龍頭股如比亞迪股份(01211)，其實新能源汽車股新勢力潛力亦無可限量。就以最近公布第三季經營數據的理想汽車(02015)和小鵬汽車(09868)為例，當銷量突破萬輛後，規模效益逐步形成，毛利率能進一步提升。
理想汽車今年第三季度「理想ONE」的交付量為25,116輛，按年增長190%，按季增43%。同期車輛銷售收入達73.9億元人民幣，按年增長199.7%，按季升50.6%；第三季度毛利率為23.3%，按年增3.5個百分點。
小鵬汽車方面，第三季度汽車交付量為25,666輛，按年增長199.2%，按季升47.5%，汽車銷售收入為54.6億元人民幣，按年增187.4%，按季升52.1%；汽車毛利率為13.6%，按年增10.4個百分點。
隨着企業銷量上了一個新台階，其生產能力配合發展步伐，毛利率亦不斷提升。目前規模較大的領先汽車企業如比亞迪和長城汽車(02333)，2020年的毛利率約在17%水平。不論車企或是投資者，對整體新能源汽車的發展前景都充滿信心。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)