鄧聲興：新能源車板塊潛力可觀

汽車的電動化和智能化是大勢所趨，行業增長強勁，難怪備受市場注目。中國汽車工業協會早前公布今年首10個月汽車的銷售情況，新能源汽車銷量達254.2萬輛，按年升176.6%；當中的乘用車銷量為241.3萬輛，增長189%；商用車銷量13萬輛，增54%。

市場對新能源汽車前景十分樂觀，預計全年銷量可望達到340萬輛，按年增長148.7%。至2022年，新能源汽車銷量更可能達到480萬輛，按年升41.2%。

理想汽車今年第三季度「理想ONE」的交付量為25,116輛，按年增長190%，按季增43%。同期車輛銷售收入達73.9億元人民幣，按年增長199.7%，按季升50.6%；第三季度毛利率為23.3%，按年增3.5個百分點。

小鵬汽車方面，第三季度汽車交付量為25,666輛，按年增長199.2%，按季升47.5%，汽車銷售收入為54.6億元人民幣，按年增187.4%，按季升52.1%；汽車毛利率為13.6%，按年增10.4個百分點。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)