港股好淡爭持　金融股撐市　阿里巴巴創新低

港股跟隨外圍低開過百點，惟跌近23,500點有支持，恒生指數倒升過百點，企23,700點。國企指數升60點；科技指數跌30點，主板成交320億港元。

金融股撐市，工商銀行升1.9%；中國平安升1.5%；建設銀行升1.3%；滙豐控股升0.9%；友邦保險升0.5%。

大型科網股個別發展，美團升1.4%；小米集團升0.6%；騰訊靠穩。阿里巴巴創新低，暫跌3.6%；嗶哩嗶哩跌5.5%；快手跌1.6%；京東集團跌0.2%。

太陽城集團復牌表現反覆，股價開市升6%後倒跌20%，低見0.105元，暫跌幅收窄至2.2%。

【09:20】港股隨外圍下跌 阿里巴巴挫4%再創新低

市場憂慮變種病毒擴散，美股先升後急跌，港股開市跟隨向下，恒生指數跌134點或0.57%，報23,524點；國企指數低開63點或0.75%，報8,362點；科技指數跌72點或1.2%，報5,986點，再次失守6,000點大關。

大型科網股偏軟拖低大市，阿里巴巴再創新低，股價跌4.3%報120.3港元。美團跌1.8%；京東集團跌1.6%；小米集團跌1.2%；騰訊跌0.4%。另外，嗶哩嗶哩跌4.1%；快手跌1.6%。

中國電力折讓逾12%配股，股價開市應聲挫12.4%，報3.8元。