許繹彬：提防強勢股被「開刀」
2021年12月02日 10:04
東網電視更多新聞短片
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，市場憂慮新變種病毒Omicron來襲，以及港匯轉弱陰霾下，港股未能擺脫持續近半年的弱勢，是否已見底仍屬未知之數，個別板塊調整幅度已是超乎想像，市場下一步或會向強勢股份「開刀」。
他稱，港股在過去1個月共下跌了接近1,800點，更一度跌至接近23,000點水平，跌破今年的低位，從圖表來看，港股形勢岌岌可危，惟萬料不到的是，港股上月跌幅竟是全球之冠。
許氏認為，港股根本從未擺脫持續近半年的弱勢，個別板塊承載着市場充斥的壞消息而借勢輪流急調，相信已是見怪不怪；唯個別板塊調整幅度已超乎想像，市場接下來向強勢而未曾作出調整的股份「埋手」，亦是無可厚非。
從過往港股的歷史往績來看，每當大市開始向強勢股「開刀」，就是跌浪接近尾聲，例如周三(1日)港股沒有跟隨美股跌勢，反而作出反彈，看來似乎應驗，但他認為歷史數據純粹給後人作參考之用，港股今年確實面對四面楚歌，八面來襲的困局：監管、債務危機、變種病毒、中美混戰及能源問題等，其中一樣發酵均能令港股再次返回原地。因此，港股現階段可能仍會出現上落市的格局，除非能重返24,200點而成交亦相對地配合，才可稍作放鬆。現階段建議投資可考慮反彈力足夠的股份，如騰訊控股(00700)及美團(03690)等，先行小注怡情。