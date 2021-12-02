許繹彬：提防強勢股被「開刀」

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，市場憂慮新變種病毒Omicron來襲，以及港匯轉弱陰霾下，港股未能擺脫持續近半年的弱勢，是否已見底仍屬未知之數，個別板塊調整幅度已是超乎想像，市場下一步或會向強勢股份「開刀」。

他稱，港股在過去1個月共下跌了接近1,800點，更一度跌至接近23,000點水平，跌破今年的低位，從圖表來看，港股形勢岌岌可危，惟萬料不到的是，港股上月跌幅竟是全球之冠。

許氏認為，港股根本從未擺脫持續近半年的弱勢，個別板塊承載着市場充斥的壞消息而借勢輪流急調，相信已是見怪不怪；唯個別板塊調整幅度已超乎想像，市場接下來向強勢而未曾作出調整的股份「埋手」，亦是無可厚非。