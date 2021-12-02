【高盛推介】阿里再創新低　美團低開高走

高盛(亞洲)有限責任公司：工信部印發《「十四五」大數據產業發展規劃》，當中提及至2025年，大數據產業測算規模突破3萬億元人民幣，年均複合增長率保持在25%左右。

阿里巴巴周三(1日)跌約1.3%，周四(2日)早段繼續下跌，最低見120.1港元，繼本周二(11月30日)再創上市新低。現報121.7元，跌約3.2%，為連續第3日下跌。

美團周三重上240元水平收市，升約2.8%。周四早段則低開約1.8%後反彈。現報248.2元，升約1.5%。有券商指美團相信在近期宏觀經濟疲軟情況有所改善後，公司業務可重回增長軌道。該行維持對美團「買入」評級，目標價312元。

觀察個股輪證資金流向，可見阿里認購證於本周二及本周三共錄得約1,310萬元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。牛熊證方面，牛證於周三繼續獲資金流入，有約990萬元，並集中在114至116元，及118至120元收回區域的產品。熊證於周三獲資金轉向流入，並集中在132元以下收回價的貼熊。

美團方面，雖見認購證於周三獲資金轉向沽出，但過去5個交易日計則共錄得約4,400萬元資金流入。認沽證於周三獲資金轉向流入，有約70萬元。牛熊證方面，周三部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至225元以上收回價的產品。熊證於周三獲資金轉向流入，有約300萬元，並較集中在270至280元收回區域的產品。

阿里購14555，行使價141.98元，2022年4月22日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、行使價145元以下產品中，槓桿最高。

阿里購15636，行使價152.1元，2022年5月23日到期，實際槓桿5.3倍，中期、低街貨。

阿里牛54049，收回價105元，行使價103元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、低街貨。

阿里熊54057，收回價150元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，近28元收回距離熊證。

美團購27453，行使價285.2元，2022年2月28日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。

美團購22788，行使價252元，2022年2月04日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。

美團購24956，行使價260.98元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.7倍，短期、高槓桿。

美團牛56328，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

美團沽27799，行使價209.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、低街貨。

美團熊55690，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，新上市。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。