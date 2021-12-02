郭家耀：港股23000點有支持　阿里巴巴未宜撈底

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局主席鮑威爾日前暗示更快完成減買債，意味着可能提前加息。另外，市場擔心南非新變種病毒或引發新一輪疫情大爆發，美股近期表現反覆，隔晚道指挫逾400點。至於港股難免受外圍拖累，但指數上月已率先調整近2,000點，對壞消息的反映或未如早前般激烈，相信兩萬三支持度不俗，後市仍有機會上試24,000點水平。

市場對提前加息的預期再升溫，本應對銀行股有利。但郭指出，近期孳息曲線較平和，長息及短息的差異不明顯，或無助金融股短期息差收入。他相信，要待美國進一步減少買債，以及加息預期鞏固後，長息明顯上升才能帶動金融股估值。投資者應留意市場經營環境會否受新變種病毒影響，以及各國央行會否因此減慢加息步伐。他認為對國際金融股可保持觀望態度，現階段未算十分吸引，不宜大幅增持。