【瑞通推介】大市再彈　淡倉明顯增　騰訊好倉即市資金流強勁

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國出現首宗新冠變種病毒Omicron病例，經濟復甦前景惹憂慮，道指周三(1日)高低波幅近千點，全日收報34,022點，倒跌461點或1.3%；納指收跌1.8%。

恒指周三高開後升幅擴大，盤中一度升近390點，高見23,864點，其後升勢回順，全日收升183點或0.8%，報23,658點，終止3日跌勢。

技術上，恒指周三出現短陽燭，位於周二(11月30日)大陰燭之內，構成身懷六甲的待變信號，在低位出現有機會預示跌勢暫告喘定；但另一邊廂，周三恒指收市價較開市價僅升63點，加上大市成交回落至不足1,400億港元(下同)，反彈力度稍嫌不足。

估值上，恒指經過本輪急跌，市盈率降至約9.5倍，市帳率跌破1倍，是去年新冠肺炎爆發後最低殘，估值相當便宜。受累美股隔晚由高位大幅回落，恒指周四(2日)早段曾回吐逾100點，於23,600點以下整固，周二低位23,175點仍為重要支持，若然反彈則留意能否站穩10月5日的前低位23,681點之上。

恒指好倉(牛證及認購權證)周三錄淨流入近410萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入逾1,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為22,900至22,999點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為24,000至24,099點。

外媒引述知情人士報道，內地監管部門正起草新規，擬禁止VIE架構企業赴海外上市，其後中證監回應消息不屬實。香港交易所周三隨大市反彈，高位上漲2.9%至442元以上，全日收報434.8元，升1.1%，結束3連跌。周四早段回軟，跌穿430元。周三有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

騰訊控股在11月中旬突破510元不果後開展跌浪，本周二曾跌破450元，至周三出現較明顯反彈，曾升3%，高見473.6元，收升2%於468.8元，但仍受制於多條平均線，且10天線下破20天和50天線呈死亡交叉。騰訊周四早段亦見向下，暫受阻於470元，留意股份近期在440至510元大型區間內上落，9月21日即市低位443元附近可視作重要支持。周三有超過2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約650萬元淨流入。

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