【高盛推介】快手與嗶哩嗶哩創1個月低 購證點揀？
2021年12月02日 11:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手股價近日於85港元水平反覆上落。周四(2日)早上低開約1.6%後跌幅擴大，最低見82.9元，為一個半月低位。現報84.65元，跌約3.1%。快手旗下快手電商表示，過去1年快手電商分銷業務訂單量按年增長逾36倍。公司同時宣布好物聯盟升級為「快分銷」，未來目標是打造十個10億元人民幣以上超級品牌。
嗶哩嗶哩周三(1日)升約0.4%，周四則開市隨即跌穿500元關口，低開約4.1%後跌幅擴大，最低見488.2元，為近兩個月低位。現報489.8元，跌約5.7%。嗶哩嗶哩公布10月份社區治理數據，月內共處理違規帳號31.69萬個。並指將於本月24日起，對部分不適宜向未成年人展示的內容進行標註。
觀察個股輪證資金流向，雖見快手認購證於周三獲資金轉向沽出，但過去5個交日計則共錄得約2,180萬元資金流入。認沽證於周三獲資金轉向流入，有約40萬元。牛熊證方面，周三流入牛證的資金較集中在82元以上收回價的貼牛。熊證於周三獲資金轉向流入，有約60萬元，並集中在100至102元收回區域的產品。
嗶哩嗶哩方面，可見認購證於周三繼續獲資金流入，有約150萬元。
投資者如看好快手，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的快手購(27922)。貼價選擇可留意屬短期的高槓桿快手購(25436)，適合短線部署。牛證方面的近牛選擇可留意快手牛(63149)，遠牛選擇可留意快手牛(64085)，與現價有約5及10元收回距離。
快手購27922，行使價98.9元，2022年3月21日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿。
快手購25436，行使價88.88元，2022年1月28日到期，實際槓桿5倍，貼價、短期、高槓桿，適合短線部署。
快手牛63149，收回價80元，行使價77元，換股比率100，槓桿比率11.5倍，市場上槓桿最高之一近牛。
快手牛64085，收回價75元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
快手沽26403，行使價88元，2022年1月31日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。
快手熊53639，收回價110元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率2.7倍，近25元收回距離熊證。
投資者如看好嗶哩嗶哩，可留意年期約3個月，屬貼價的嗶哩購(28442)。
嗶哩購28442，行使價538.88元，2022年2月23日到期，實際槓桿5.0倍，貼價。
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