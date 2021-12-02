【產經直播】美股「跌過龍」趁機撈？
2021年12月02日 12:11
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隔晚美股走勢如坐過山車，早段還升得好哋哋，但當發現美國首宗Omicron病例後，大市隨即急路，到底有無「跌過龍」？後市睇實咩因素？
在美上市的半導體股如Nivida、AMD及高通等，股價近日略為回吐，是否撈底機會？世界半導體貿易統計組織(WSTS)最新的報告顯示，調高全球半導體市場增長率至25.6%，並預測明年增長8.8%，預料規模創新高突破6,000億美元，行業前景可睇高一線？吼位吸納包攬行業龍頭的三星彭博環球半導體ETF(03132)？
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