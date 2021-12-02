Omicron成供應鏈「壓測」　專家：睇中國點應對！

綜合媒體報道，新變種病毒Omicron令運輸業雪上加霜。專家認為，疫情隱憂可能趨使中國、東南亞等主要出口國加強封鎖，可能使供應鏈再次面臨新的打擊。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席亞洲經濟學家Sian Fenner表示，供應鏈仍容易受到疫情中斷的影響，如今Omicron的出現凸顯危機尚未結束。

研調機構Kearney資深合夥人Per Hong稱，由於香港已出現病例，接下來中國內地政府的應對至關重要，可能加倍實施清零政策，包括城市大規模封鎖、強制隔離，以及港口嚴格檢查，如監控貨輪和貨物，防止病毒進入。正如去年疫情實施一系列封鎖的後續發展，國家的封鎖措施將對其他地區上、下游都產生重大連鎖反應，Omicron的出現正在為供應鏈帶來新的壓力測試。一旦中國擴大管制，不僅運輸受限，更會看到更多元件短缺，使電子、汽車和消費品的積壓訂單擴大。

專家的擔心不無道理，因據世界海運理事會數據，全球最繁忙的10個港口，中國便佔了7個，其中上海排名第一、寧波舟山第三、深圳第四，香港是去年第8大繁忙港口。牛津經濟研究院表示，今年全球只有不到一半的貨輪準時到港，運輸延後使交貨時間增加至一周以上，2018年和2019年僅約4天。

另一研調機構TS Lombard表示，若Omicron爆發使供應鏈復甦陷入困境，可能會對東南亞等出口地區的復甦造成威脅，這些區域政府多數可能會重新實施嚴格防疫，在病毒威脅持續存在情況下，供應鏈仍將面臨壓力。牛津經濟研究院表示，Omicron衝擊供應鏈恐使明年亞洲國內生產總值(GDP)下降1.6個百分點。