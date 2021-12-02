英特爾CEO指美國不該讓台積電三星優先

英特爾(Intel)今年宣布重返晶圓代工，並斥資200億美元在美國亞利桑那州設立2座晶圓廠，並喊出要在4年內趕上死對頭台積電與三星的技術，不過隨着台積電、三星加強在美國的投資力道，英特爾似乎也備感壓力，基辛格(Pat Gelsinger)也因此呼籲美國政府，應該優先投資當地廠商，而不是台積電或三星，更指台積電「台灣不是穩定的地方」。

台積電6月宣布將在亞利桑那州投資120億美元建新廠，隨後三星上周宣布，將投資170億美元在德州建新廠，都屬於美國推動半導體在地製造計劃的一部分。

然而，基辛格近日在加州舉行的Fortune Brainstorm Tech conference大會上演講時表示，儘管美國在激勵半導體發展的前提上，應該支持台灣台積電和南韓三星，但美國也需要對當地晶片廠進行更多投資，就如美光、德州儀器和英特爾，並不是台積電或三星。

他又指，雖然台積電與三星在美國設廠，可以減少地緣政治風險，但投資當地的晶片業，可以擁有研發成果等更多收益，更質疑美國「是想要擁有相關的智慧財產權、研發技術或稅收，還是希望那些回流亞洲？」他更直言，台灣不是一個穩定的地方，中國內地曾在單周內向台灣的防空識別區派出27架次戰機，質疑「這些問題，會讓人感覺更放心，或是更不放心？」

關於拜登擬推出520億美元扶植半導體製造的晶片法案(Chips Act)，企圖翻轉半導體產製過於依賴亞洲的狀況，他強調英特爾非常支持晶片法案，期盼月底就能通過，因為台灣和南韓政府正在大量補貼支持國內晶片廠，這代表英特爾不只是與台積電或三星競爭，而是與台灣或南韓競爭，另中國內地的補助更可觀。