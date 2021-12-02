為香港員工隔離費埋單　各大外資銀行補貼幾多錢？

疫情爆發將近兩年，香港企業面臨着輓留和招募員工的困境，包括摩根大通在內的公司，正在加緊補償香港嚴格的檢疫制度給員工帶來的損失。

世界級金融中心如新加坡、倫敦和紐約都已開放，而香港仍採取清零政策，包括要求返港居民及訪客接受最多長達三周的酒店隔離。最近調查發現，近半大型國際銀行及資產管理公司正在考慮將員工或職能部門遷出香港。入住香港指定隔離酒店非套房的費用為每晚500港元至3,630港元不等。

Citadel這家美國公司證券和對沖基金業務的200多名香港員工，將獲得最高4萬港元(5,100美元)的一次性報銷，用於支付本月至2022年9月30日期間的香港酒店隔離費用。員工可用來探親，或用來享受時光。根據政策，他們還將被允許將2021年的10假期順延至2022年。

摩根大通擬為香港僱員提供最高達5,000美元的隔離費用報銷，計劃有效期持續至明年11月份。包括執行董事及該級別以下人員的所有駐香港員工，都可申請單次探親隔離費用報銷，所規定的直系親屬包括配偶、家庭伴侶、子女、父母和祖父母。摩根大通在香港有4,000名員工。

摩根士丹利亦有類似的安排，向香港員工提供最高4萬港元(5,100美元)的報銷，計劃有效期將持續至明年11月。高盛則由12月1日起，在亞太地區的員工可以申請不超過5,000美元的一次性補貼，以彌補強制檢疫隔離的支出。貝萊德為香港及新加坡的部分員工提供高達2,000美元的費用報銷，以協助他們支付隔離成本。