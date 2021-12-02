研查：第3季全球晶圓代工產值增長11.8%

研調機構TrendForce表示，受惠傳統旺季、新增產能與漲價效應加乘，今年第3季晶圓代工產值高達272.8億美元，按季增長11.8%，已連續9個季度創下歷史新高，而台積電市佔率52.9%穩居龍頭地位。

位居第2的是南韓三星（Samsung），市佔率17.3%；台灣聯電排行維持第3，市佔率7.2%；格芯(GlobalFoundries)位居第4名，市佔率6.1%；排名第5的中芯國際市佔率5.3%；華虹集團位居第6。

TrendForce指出，上季由於疫苗普及率逐漸提升，各國陸續實施有限度的邊境開放措施，導致宅經濟相關終端產品需求放緩而出現訂單下修的雜音，然逢智慧型手機傳統旺季，加上筆電、網通、汽車或其他物聯網產品等，維持強勁備貨力道，因此整體晶圓代工產能仍呈現供不應求。

展望第4季，各晶圓代工廠陸續祭出各項產能擴充及建廠的計劃，然今年新增產能多半甫開出即被預訂完畢，且新建廠仍需要時間，故整體晶片缺貨的情況無法獲得紓緩。從需求端來看，雖然電視等宅經濟需求稍呈疲弱，但5G、Wi-Fi 6、物聯網建設力道持續，加上消費性電子產品積極備貨，各晶圓代工廠產能利用率持續滿載，且缺貨潮帶動晶圓代工平均售價上升。