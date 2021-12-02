港商呻苦！Omicron擾亂供應鏈　明年不樂觀

新變種病毒Omicron來勢洶洶，正對供應鏈帶來衝擊。香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，環球供應鏈在去年已見混亂，今年以來更是進一步惡化，特別是Omicron的出現，令日本和部分歐洲地方再次封城，供應鏈混亂情況勢持續，業界面對的困難和挑戰像滾雪球般愈來愈大，亦看不到明年會找到有效的解決方法。

他以海運運費為例，出口到歐洲和東南亞市場，現時的運費已較2020年疫情爆發前累升逾10倍，出口到美國亦升了5、6倍，相當驚人。有些情況下，運費甚至較貨物價格更貴。

更甚者，貨運失去了可靠性和穩定性。當廠商訂了原材料，但發現因貨運問題未能準時到達，生產未能順利在限期前完成。為免完成不了客戶訂單而造成損失，只好一開始就下調可以接的訂單數目，就像一些公司先下調產量目標，以免未能達標。

香港經貿商會會長李秀恒表示，Omicron無可避免會影響供應鏈，單單機師和船員的檢疫時間延長，便會進一步延長貨運時間。李氏續指，目前大多數業界正在觀望Omicron的影響，但進口商在買貨和落訂單時開始見審慎，畢竟病毒來勢洶洶，未知對零售銷費帶來多大影響，令近期的加單情況審慎。幸而今年整體而言，出口到內地的生意較預期好，廠商暫時可拉上補下。