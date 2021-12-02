油價漲1%　道期升178點

美匯指數報96.1；港匯見7.7892；離岸人民幣(CNH)報6.3762；美元兌日圓報113.21；歐元企1.1315，英鎊處1.3284。金價報1,859美元。油價漲逾1%，布油報69.92美元，紐油報66.5美元。比特幣企5.7萬美元水平。道指期貨升178點。

●市後關注點

18:00 歐元區10月失業率

21:30 美國當周首次申領失業救濟人數

-中石油及中石化簽署戰略合作框架協議。

-京東也造車？旗下公司參股新能源車企。

●中國經濟：

-傳佳兆業將與債權人商討還債方式，或售星島可換股債券。

●特朗普新社交媒體Trump Media，擬配股集資78億。

●今年賺大錢！馬士基向員工豪派逾6億元獎金。

●第三季全球智能手機出貨量按年減6%。

●OPEC+預計明年首季石油供應過剩持續惡化。

●通脹大爆發？分析：若全球完全開放，油價恐飆至150美元。

●高盛直言油價跌過龍，已反映全球航空停飛3個月。

●蘋果提8項意見，撐豁免Apple Watch及Mac Pro關稅。

●輪到呢款舊iPhone列入「過時產品」，唔保證有得維修。

●供應鏈短缺！傳蘋果公司下調iPhone 13產量目標。

●拜登傳正考慮提名聯儲局監管副主席人選。

●港商呻苦！Omicron擾亂供應鏈，明年不樂觀。