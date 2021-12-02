油價漲1% 道期升178點
2021年12月02日 16:10
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美匯指數報96.1；港匯見7.7892；離岸人民幣(CNH)報6.3762；美元兌日圓報113.21；歐元企1.1315，英鎊處1.3284。金價報1,859美元。油價漲逾1%，布油報69.92美元，紐油報66.5美元。比特幣企5.7萬美元水平。道指期貨升178點。
●市後關注點
18:00 歐元區10月失業率
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報23,788點，升130點或0.55%。國企指數收報8,506點，升80點或0.95%；科技指數收報6,017點，跌41點或0.68%。主板成交1,475億港元。阿里巴巴創新低，收市報122.6元，跌2.46%。https://bit.ly/3IbtG7C
-中石油及中石化簽署戰略合作框架協議。
-京東也造車？旗下公司參股新能源車企。
●滬綜指收跌3點，滬深兩市成交額連續第30日突破1萬億，錄得逾11,533億元。https://bit.ly/3db5X9h
●中國經濟：
-傳佳兆業將與債權人商討還債方式，或售星島可換股債券。
●特朗普新社交媒體Trump Media，擬配股集資78億。
●今年賺大錢！馬士基向員工豪派逾6億元獎金。
●第三季全球智能手機出貨量按年減6%。
●OPEC+預計明年首季石油供應過剩持續惡化。
●通脹大爆發？分析：若全球完全開放，油價恐飆至150美元。
●高盛直言油價跌過龍，已反映全球航空停飛3個月。
●蘋果提8項意見，撐豁免Apple Watch及Mac Pro關稅。
●輪到呢款舊iPhone列入「過時產品」，唔保證有得維修。
●供應鏈短缺！傳蘋果公司下調iPhone 13產量目標。
●拜登傳正考慮提名聯儲局監管副主席人選。
●港商呻苦！Omicron擾亂供應鏈，明年不樂觀。