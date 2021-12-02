45%企業料明年營業額增加　通關仍是最大挑戰

香港總商會公布「商業前景問卷調查」結果，其中45%受訪企業預期明年營業額將較今年增加，反映香港的營商氣氛持續改善。總商會總裁梁兆基表示，營商信心改善可歸因於本港有效控制疫情，以及企業對本港與內地恢復通關持樂觀態度。

值得留意的是，調查於11月初進行，故尚未包含Omicron變種病毒的所引致的經濟影響。梁亦提醒企業不宜過分樂觀，要回復常態仍有漫漫長路。

調查發現，跨境往來受阻依然是企業面對的最大挑戰，而企業受影響的程度較該會7月進行調查時加劇。此外，人才流失亦超越社交距離措施，成為企業面對的第二大挑戰，尤其是大型企業受影響較大。

梁氏解釋，經過兩年疫情，不少原先在港工作的外國專才回鄉探親後，因社交隔離措施不能或選擇不回港；企業亦因相關措施難以招攬海外人才；另外，「移民潮」亦可能人才外流的其中一個因素。他指，過往政府推出的招攬人才措施成效並不顯著，建議港府改用其他方以增吸引力；同時，與內地重新通關將一定程度上紓緩人才短缺的問題。

梁氏補充指，疫情持續影響本港企業，當中融資能力較弱的中小企首當其衝。因此，港府應繼續向企業施以援手，避免過早或貿然煞停支援措施，以免脆弱的復甦勢頭受挫。

總商會亦就北部都會區計劃展開調查，發展企業普遍持正面態度，大多數(63%)受訪公司表示該發展計劃可能(44%)或很有可能(19%)提升香港的競爭力。不過，部分企業對計劃如何落實執行存有疑慮，其中首要的關注為「工程延誤及超支」，次要為「未能達到預期效益」，再其次則為「成本過高顯示一些受訪企業對方案有所保留。

梁兆基強調，發展北部都會區意義重大，能進一步促進本港經濟發展，惟當局應在項目協調，透明度及成本效益方面加以提升，確保項目切實可行。