總商會料明年港經濟增長2.8%　通脹屬可控

香港總商會預期本港2022年的實際經濟增長為2.8%，而今年則為6.3%；對放明年預測大幅下降的原因，總商會總裁梁兆基解釋是屬於基數效應，惟Omicron變種病毒的影響尚未加入預期，稱若明年全球疫情出現反覆，相關預測將進一步下調。

隨着本港勞動力需求增加，總商會預期明年底的失業率會下降至3.7%，今年底預測為4.2%。

通脹方面，總商會預測明年整體通脹率將為2.2%，今年為1.5%。梁兆基指，相關數字屬可控範圍，稱雖然能源及航運價格飆升，但香港距離內地較近，日用品的成本價格「不會升很多」。

總商會料明年美國聯儲局將持續收緊目前的量寬政策，預計聯儲局將分別在明年中及第三季的時間宣布加息，每次1/4厘，全年共加半厘。

近日與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)抽升，梁兆基相信屬季節性調整，他指本港銀行體系資金充裕，料HIBOR將在農曆新年過後再次回調。目前銀行體系結餘仍有約4,000億元，梁認為香港明年息率將維持在低水平，並不會跟隨美國加息；惟若美國在2023年維持加息步伐，料本港或會跟隨調整。